Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye'nin yol haritası hazır! Silahlar toplanacak, MİT sahaya çıkacak: İşte 10 maddede silahsızlanma süreci

SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye'nin yol haritası hazır! Silahlar toplanacak, MİT sahaya çıkacak: İşte 10 maddede silahsızlanma süreci

Son dakika haberi: Türkiye'de barışın ve istikrarın devamlı hale getirilmesi için Meclis'te tarihi uzlaşı sağlandı. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" teklifi yasalaştı. 50 yıllık terör belasını sona erdirecek yeni dönemin kapısı aralandı. Meclis'te yasanın kabul edilmesinin ardından Terörsüz Türkiye sürecinin de yol haritası belirlendi. İşte 10 maddede Terörsüz Türkiye ve silahsızlanma süreci...

BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 11.08.2026 06:31 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 06:32
SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye’nin yol haritası hazır! Silahlar toplanacak, MİT sahaya çıkacak: İşte 10 maddede silahsızlanma süreci

Son dakika haberi: Barış, huzur, istikrar ve ekonomiyi güçlendirmek üzere başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinde yer alan en önemli konulardan biri terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslimi oldu.

SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye’nin yol haritası hazır! Silahlar toplanacak, MİT sahaya çıkacak: İşte 10 maddede silahsızlanma süreci

SABAH'ın edindiği bilgilere göre, bu kapsamda silahların teslimi için mekanizmalar kurulacak, sürecin şimdiye kadarki kısmını koordine eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluk alanlarını belirleyerek bilgilendirme yapacak. Teknik seviyede atılacak adımların hassasiyetle yürütülmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Terör örgütünün silah depoları tespit edilirken şimdiye kadar teslim olan ve önümüzdeki dönemde teslim olacak teröristlerin ifadelerinden faydalanılacak.

SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye’nin yol haritası hazır! Silahlar toplanacak, MİT sahaya çıkacak: İşte 10 maddede silahsızlanma süreci

Ayrıca, uzun yıllardır süren terörle mücadele operasyonları kapsamında Türk güvenlik birimlerinin bilgisi dahilinde olan sınır ötesindeki silah ve mühimmatlar teslim alınacak. Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında, dron, paramotor, uydu telsizi dahil tüm ekipmanları ilgili birimlere teslim edilecek. Silahların belirlenen yerlere bırakılacağı ve MİT'in sahada tespit yapacağı da ifade ediliyor.

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SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye’nin yol haritası hazır! Silahlar toplanacak, MİT sahaya çıkacak: İşte 10 maddede silahsızlanma süreci

Senelerdir saklanan silah ve mühimmat depolarının bir kısmının örgüt mensuplarınca bilinmiyor ya da unutulmuş olabileceğinden hareketle Mehmetçik bölgelerde arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirecek.

SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye’nin yol haritası hazır! Silahlar toplanacak, MİT sahaya çıkacak: İşte 10 maddede silahsızlanma süreci

10 MADDEDE SİLAHSIZLANMA SÜRECİ

HER TAŞIN ALTINA BAKILACAK

1- Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında, dron, paramotor, uydu telsizi dahil tüm ekipmanlar teslim edilecek
2- Silahlar belirlenen yerlere bırakılacak MİT sahada tespit yapacak
3- Teslim olan teröristlerin ifadeleri ışığında silah depoları tespit edilecek

SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye’nin yol haritası hazır! Silahlar toplanacak, MİT sahaya çıkacak: İşte 10 maddede silahsızlanma süreci

4- Mehmetçik bölgede arama tarama yapacak, her taşın altına bakacak, tespit edilen silahlar teslim alınacak
5- Silah, mühimmat, araç gereç, patlayıcı madde kayıt altına alınacak.
6- Teslim alma görevi yurtdışında Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtiçinde de polisjandarma teşkilatı yetkisinde olacak.
7- PKK'lı teröristler sınır ötesinde diplomatik misyonlara şahsen ya da avukatları aracılığıyla başvurabilecek.

SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye’nin yol haritası hazır! Silahlar toplanacak, MİT sahaya çıkacak: İşte 10 maddede silahsızlanma süreci

8- Teslim olmayan terör örgütü mensupları bireysel ya da şehirlerde organize olarak toplu halde teslim olabilecek.
9- Silahların teslim edildiği ve örgütün kendini tamamen feshettiğinin teyidinin ardından Milli Güvenlik Kurulu tarafından karar alınacak.
10- Resmi Gazete'de terör örgütünün feshine ilişkin ilanla diğer mekanizmalar yürürlüğe girecek.

#TERÖRSÜZ TÜRKİYE #TÜRKİYE