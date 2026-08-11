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SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye'nin yol haritası hazır! Silahlar toplanacak, MİT sahaya çıkacak: İşte 10 maddede silahsızlanma süreci
SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye'nin yol haritası hazır! Silahlar toplanacak, MİT sahaya çıkacak: İşte 10 maddede silahsızlanma süreci
Son dakika haberi: Türkiye'de barışın ve istikrarın devamlı hale getirilmesi için Meclis'te tarihi uzlaşı sağlandı. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" teklifi yasalaştı. 50 yıllık terör belasını sona erdirecek yeni dönemin kapısı aralandı. Meclis'te yasanın kabul edilmesinin ardından Terörsüz Türkiye sürecinin de yol haritası belirlendi. İşte 10 maddede Terörsüz Türkiye ve silahsızlanma süreci...
Giriş Tarihi: 11.08.2026 06:31
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 06:32