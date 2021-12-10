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Son dakika | Turkovac'ta sevindirici sonuç: 'Ülkemiz adına çok önemli' diyerek duyurdular

TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları sürerken sevindirici bir sonuç geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı uygulanan 74 gönüllüde, yan etkiye ve aşılamanın ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi.

AA Trend Gündem
Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 11:26
Son dakika | Turkovac’ta sevindirici sonuç: ’Ülkemiz adına çok önemli’ diyerek duyurdular

Hastanedeki proje yürütücüsü ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde birden fazla aşı çalışması yapıldığını aktardı.

Köse, 11 Ekim'den bu yana daha önce koronavirüs aşısı olmamış 17 kişiye TURKOVAC aşısı uyguladıklarını ifade etti.

Son dakika | Turkovac’ta sevindirici sonuç: ’Ülkemiz adına çok önemli’ diyerek duyurdular

Çalışmalar kapsamında daha önce 2 doz Sinovac aşısı uygulanmış 57 kişiye de pekiştirme aşısı olarak TURKOVAC uygulandığını belirten Köse, 74 kişide ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını söyledi.

Son dakika | Turkovac’ta sevindirici sonuç: ’Ülkemiz adına çok önemli’ diyerek duyurdular

Köse, gönüllü aşı yaptıranlarda şu ana kadar koronavirüs görülmediğini de ifade ederek, çalışma merkezindeki sonuçların en kısa zamanda yayın haline getirileceğini aktardı.

Yerli ve milli TURKOVAC aşısına ilişkin verilerin toplanmaya devam ettiğini dile getiren Köse, dünyadaki salgının sona ermesi için daha fazla sayıda gönüllünün uygulamaya katılmasını istedi.

Son dakika | Turkovac’ta sevindirici sonuç: ’Ülkemiz adına çok önemli’ diyerek duyurdular

TURKOVAC aşısının koruyuculuğuna dikkati çeken Köse, şöyle konuştu:

"ÜLKEMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ"

"Ülkemiz adına çok önemli, umut verici bir gelişme. Hiç aşı olmamış, Kovid-19 geçirmemiş, kalp hastalığı bulunmayan kişileri çalışmamıza katılmaya davet ediyorum. Gönüllü sayımız artınca sonuçlar en kısa sürede yayınlanacak ve ülkemiz bu aşıyı yurt dışına da göndermeye başlayacaktır. Salgının yayılmasını da bu şekilde önleyebiliriz. Vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısı olmaya çağırıyorum."

Son dakika | Turkovac’ta sevindirici sonuç: ’Ülkemiz adına çok önemli’ diyerek duyurdular

Şükran Köse, aşılanan vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesinin de bulaşıcılığı önlemek açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

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