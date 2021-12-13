Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ile ilgili heyecanlandıran gelişme! ABD'deki fuarda bir ilk gerçekleşecek...

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ile ilgili heyecanlandıran gelişme! ABD'deki fuarda bir ilk gerçekleşecek...

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin yerli otomobili TOGG Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenecek. Fuarda TOGG ile ilgili önemli bir gelişme de yaşanacak. İşte yerli otomobil ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:35
SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ile ilgili heyecanlandıran gelişme! ABD’deki fuarda bir ilk gerçekleşecek...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek fuara katılacak. TOGG, Las Vegas'ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 olarak bilinen Consumer Electronic Show'da rakipleri ile görücüye çıkacak. İddialı yerli otomobilimiz ile ilgili yeni bir detay da fuarda yer alacak. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ile ilgili heyecanlandıran gelişme! ABD’deki fuarda bir ilk gerçekleşecek...

YERLİ OTOMOBİL TOGG LAS VEGAS'TA SERGİLENECEK

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye (Consumer Electronic Show) katılacak.

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ile ilgili heyecanlandıran gelişme! ABD’deki fuarda bir ilk gerçekleşecek...

TOGG'UN LOGOSU DA BU FUARDA İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

2022 sonunda üretimi başlayacak olan SUV modelinin sergileneceği fuarda, TOGG'un yeni logosu da tanıtılacak. Ayrıca TOGG'un geleceğin mobilitesi, akıllı otomobiller ve akıllı şehirlerle ilgili vizyonunun paylaşılması bekleniyor.

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ile ilgili heyecanlandıran gelişme! ABD’deki fuarda bir ilk gerçekleşecek...

TOGG EKİBİ TAM KADRO ABD'DE OLACAK

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve üst düzey yöneticilerin katılacağı fuarda, TOGG yönetim kurulu üyeleri de bulunacak. Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES, son yıllarda otomotiv markalarının da gözdesi oldu.

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ile ilgili heyecanlandıran gelişme! ABD’deki fuarda bir ilk gerçekleşecek...

1900'DEN FAZLA FİRMA KATILACAK

Otomotivciler Detroit, Frankfurt ve Paris gibi otomobil fuarları yerine teknoloji şirketlerini bir araya getiren CES'i tercih ediyor. 159 ülkeden 1900'dan fazla şirketin katıldığı fuarda BMW, Daimler (Mercedes-Benz) Hyundai, GM, Stellantis gibi otomotivciler de yer alacak.

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