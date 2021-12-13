SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ile ilgili heyecanlandıran gelişme! ABD'deki fuarda bir ilk gerçekleşecek...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek fuara katılacak. TOGG, Las Vegas'ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 olarak bilinen Consumer Electronic Show'da rakipleri ile görücüye çıkacak. İddialı yerli otomobilimiz ile ilgili yeni bir detay da fuarda yer alacak. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

YERLİ OTOMOBİL TOGG LAS VEGAS'TA SERGİLENECEK Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye (Consumer Electronic Show) katılacak.

TOGG'UN LOGOSU DA BU FUARDA İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK 2022 sonunda üretimi başlayacak olan SUV modelinin sergileneceği fuarda, TOGG'un yeni logosu da tanıtılacak. Ayrıca TOGG'un geleceğin mobilitesi, akıllı otomobiller ve akıllı şehirlerle ilgili vizyonunun paylaşılması bekleniyor.

TOGG EKİBİ TAM KADRO ABD'DE OLACAK TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve üst düzey yöneticilerin katılacağı fuarda, TOGG yönetim kurulu üyeleri de bulunacak. Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES, son yıllarda otomotiv markalarının da gözdesi oldu.