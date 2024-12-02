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SON DAKİKA:Emekliye zam için gözler o rakamda! Memur zammı için kritik veri yarın açıklanıyor: İşte tablo tablo hesaplamalar...

Son dakika haberi...Emekliye zam ve memur zammı için milyonlarca emekli ve memurun gözü yarın açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyonu ile birlikte emekli zammı için 5 aylık oran da ortaya çıkacak. Ocak ayı memur zammı ve emekli zammı için önemli bir ipucu gelmiş olacak. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo emekliye zam oranları ve memur zammı hesaplamaları...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 13:47
SON DAKİKA:Emekliye zam için gözler o rakamda! Memur zammı için kritik veri yarın açıklanıyor: İşte tablo tablo hesaplamalar...

Son dakika haberleri...Milyonlarca çalışan asgari ücret zammı için 10 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu beklerken 16 milyon emekli ve 5 milyona yakın kamu çalışanı emekliye zam ve memur zammı için yarın açıklanacak Kasım ayı enflasyonuna kilitlenmiş durumda. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte bu kesimlerin beklediği 6 aylık orana da bir veri kalacak. Yarın 5 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını belirleyecek. Memurlar ve memur emeklileri için ise ne kadar fark alacakları konusunda önemli bir ipucu oluşturacak.

SON DAKİKA:Emekliye zam için gözler o rakamda! Memur zammı için kritik veri yarın açıklanıyor: İşte tablo tablo hesaplamalar...

5 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLUYOR

Yarın açıklanacak 5 aylık enflasyon rakamının üzerine Aralık ayı enflasyonu da eklenecek ve böylece 6 aylık oran ortaya çıkacak. Bu oran da 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyon rakamı ile belirlenecek.

SON DAKİKA:Emekliye zam için gözler o rakamda! Memur zammı için kritik veri yarın açıklanıyor: İşte tablo tablo hesaplamalar...

4 AYLIK KESİNLEŞTİ

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık oran kesinleşmişti. Buna göre 4 aylık enflasyon yüzde 12.06 olmuştu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık artışın yüzde 12.06 olarak kesinleşmesini sağlamıştı. 4 aylık oranın yüz de 12.0/6 olmasının ardından memurlar ve memur emeklileri için yüzde 1.87 olarındaki fark kesinleşmiş ve emekli memurlar ile memurların 4 aylık artışları yüzde 7.99 olmuştu. Bu rakamların üzerine gelecek Kasım ve Aralık enflasyonları ile zam oranları da kesinleşecek.

SON DAKİKA:Emekliye zam için gözler o rakamda! Memur zammı için kritik veri yarın açıklanıyor: İşte tablo tablo hesaplamalar...

4 AYLIK BELLİ OLDU

  • Temmuz-Ekim enflasyonu: % 12.06
  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 12.06
  • Memur-emeklisi TÜFE farkı: % 1.87
  • Memur-emeklisi zam oranı: % 7.99
  • En düşük memur maaşı: 42.338 TL
  • En düşük memur emeklisi aylığı: 18.993 TL
SON DAKİKA:Emekliye zam için gözler o rakamda! Memur zammı için kritik veri yarın açıklanıyor: İşte tablo tablo hesaplamalar...

YIL SONU TAHMİNLERİ BELLİ

5 aylık enflasyon beklenirken yıl sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranıyla ilgili tahminler de geliyor. Bunlara göre de 6 aylık oran hesaplanabiliyor. Son olarak Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonun yüzde 44 olmasını beklediğini açıklamıştı. Bu orana göre de 6 aylık enflasyon yüzde 15.45 olarak hesaplanıyor. Ekonomistlerle yapılan anketlerde ise tahminler yüzde 44-46 bandında gerçekleşiyor. Yüzde 46 oranında bir yıl sonu enflasyon gelmesi durumunda 6 aylık oran ise yüzde 17.05'i buluyor. Buna göre SSK VE Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışı yüzde 15-17 bandında gerçekleşirken memurlar ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyon artışı ise yüzde 11-13 bandında hesaplanıyor.

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