SON DAKİKA:Emekliye zam için gözler o rakamda! Memur zammı için kritik veri yarın açıklanıyor: İşte tablo tablo hesaplamalar...
Son dakika haberi...Emekliye zam ve memur zammı için milyonlarca emekli ve memurun gözü yarın açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyonu ile birlikte emekli zammı için 5 aylık oran da ortaya çıkacak. Ocak ayı memur zammı ve emekli zammı için önemli bir ipucu gelmiş olacak. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo emekliye zam oranları ve memur zammı hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 02.12.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 13:47