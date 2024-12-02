SON DAKİKA:Emekliye zam için gözler o rakamda! Memur zammı için kritik veri yarın açıklanıyor: İşte tablo tablo hesaplamalar...

Son dakika haberleri...Milyonlarca çalışan asgari ücret zammı için 10 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu beklerken 16 milyon emekli ve 5 milyona yakın kamu çalışanı emekliye zam ve memur zammı için yarın açıklanacak Kasım ayı enflasyonuna kilitlenmiş durumda. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte bu kesimlerin beklediği 6 aylık orana da bir veri kalacak. Yarın 5 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını belirleyecek. Memurlar ve memur emeklileri için ise ne kadar fark alacakları konusunda önemli bir ipucu oluşturacak.