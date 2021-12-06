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Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı! Kutlamalarda dikkat çeken ayrıntı

Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanışının 30. yılını kutlayan Ukrayna, kutlamalara dahil ettiği ABD zırhlı araçları ve devriye botlarıyla Rusya'ya adeta gözdağı verdi. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, ülkenin Rusya'dan gelebilecek her türlü saldırıya karşı koyabileceğini de sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 16:33
Ukrayna’dan Rusya’ya gözdağı! Kutlamalarda dikkat çeken ayrıntı

Ukrayna, bugün Ulusal Ordu Günü'nü kutladı. Ulusal Ordu Günü, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan Ukrayna için oldukça önemli bir anma törenini barındırıyor.

Ukrayna’dan Rusya’ya gözdağı! Kutlamalarda dikkat çeken ayrıntı

Bağımsızlığın 30. yılında kutlamalar ABD zırhlı araçları ve devriye botlarıyla birlikte yapıldı. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'dan gelebilecek hehangi bir saldırıya karşı koyabilecek durumda olabileceğinin de altını çizdi.

Ukrayna’dan Rusya’ya gözdağı! Kutlamalarda dikkat çeken ayrıntı

Zelensky yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri en önemli misyonlarını, yani devletin özgürlüğü ile egemenliğini Rus saldırganlara karşı savunmayı, aralıksız yerine getiremeye devam ediyor" dedi.

Ukrayna’dan Rusya’ya gözdağı! Kutlamalarda dikkat çeken ayrıntı

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya Rusya karşısında 'sarsılamaz destek' sözü vermişti.

Ukrayna’dan Rusya’ya gözdağı! Kutlamalarda dikkat çeken ayrıntı

Rusya ise, Ukrayna'ya yönelik yapılacak saldırı iddialarını 'yanlış ve kışkırtıcı' olarak tanımlayarak reddetmişti. Ancak aynı zamanda Batı'ya 'kırmızı çizginizi geçmeyin' çağrısında bulunan Rusya, NATO ittifakının doğuya doğru genişlemesini de durdurmasını söyledi.

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