Ukrayna’dan Rusya’ya gözdağı! Kutlamalarda dikkat çeken ayrıntı

Ukrayna, bugün Ulusal Ordu Günü'nü kutladı. Ulusal Ordu Günü, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan Ukrayna için oldukça önemli bir anma törenini barındırıyor.

Bağımsızlığın 30. yılında kutlamalar ABD zırhlı araçları ve devriye botlarıyla birlikte yapıldı. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'dan gelebilecek hehangi bir saldırıya karşı koyabilecek durumda olabileceğinin de altını çizdi.

Zelensky yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri en önemli misyonlarını, yani devletin özgürlüğü ile egemenliğini Rus saldırganlara karşı savunmayı, aralıksız yerine getiremeye devam ediyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya Rusya karşısında 'sarsılamaz destek' sözü vermişti.