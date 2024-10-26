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1 post - 1 story atıyorlar milyonlar kazanıyorlar! Ünlü isimlerin paylaşım başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Barış Arduç...

Sosyal medya ile servetlerine servet katıyorlar! Markaların peşlerinden koşan ünlü isimler paylaştıkları post ve story başına milyonlar kazanıyorlar. En yüksek ücreti isteyen sanatçılar arasında ise Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Barış Arduç, Fahriye Evcen, Hande Erçel ilk sıralarda geliyor... İşte ünlülerin sosyal medya paylaşımından aldıkları ücret...

Giriş Tarihi: 26.10.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:41
1 post - 1 story atıyorlar milyonlar kazanıyorlar! Ünlü isimlerin paylaşım başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Barış Arduç...

Dizi ve filmlerden aldıkları ücretlerle konuşulan yıldız oyuncular, sosyal medya paylaşımlarından da oldukça büyük kazanç sağlıyor. Bu alanda rekor, erkeklerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit; kadınlarda ise, Hande Erçel ve Gökçe Bahadır'da.

1 post - 1 story atıyorlar milyonlar kazanıyorlar! Ünlü isimlerin paylaşım başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Barış Arduç...

SOSYAL MEDYA İLE SERVETLERİNE SERVET KATIYORLAR!

Markaların peşlerinden koşan ünlü isimler paylaştıkları post ve story başına milyonlar kazanıyorlar. İşte ünlülerin sosyal medya paylaştıkları 1 post, 1 story için aldıkları ücret...

Kıvanç Tatlıtuğ: 2.5 milyon TL

1 post - 1 story atıyorlar milyonlar kazanıyorlar! Ünlü isimlerin paylaşım başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Barış Arduç...

Burak Özçivit: 2.5 milyon TL

1 post - 1 story atıyorlar milyonlar kazanıyorlar! Ünlü isimlerin paylaşım başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Barış Arduç...

Barış Arduç: 2 milyon TL

1 post - 1 story atıyorlar milyonlar kazanıyorlar! Ünlü isimlerin paylaşım başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Barış Arduç...

Mert Ramazan Demir: 2 milyon TL

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