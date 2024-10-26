1 post - 1 story atıyorlar milyonlar kazanıyorlar! Ünlü isimlerin paylaşım başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Barış Arduç...
Sosyal medya ile servetlerine servet katıyorlar! Markaların peşlerinden koşan ünlü isimler paylaştıkları post ve story başına milyonlar kazanıyorlar. En yüksek ücreti isteyen sanatçılar arasında ise Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Barış Arduç, Fahriye Evcen, Hande Erçel ilk sıralarda geliyor... İşte ünlülerin sosyal medya paylaşımından aldıkları ücret...
Giriş Tarihi: 26.10.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:41