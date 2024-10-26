1 post - 1 story atıyorlar milyonlar kazanıyorlar! Ünlü isimlerin paylaşım başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ, Fahriye Evcen, Barış Arduç...

Dizi ve filmlerden aldıkları ücretlerle konuşulan yıldız oyuncular, sosyal medya paylaşımlarından da oldukça büyük kazanç sağlıyor. Bu alanda rekor, erkeklerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit; kadınlarda ise, Hande Erçel ve Gökçe Bahadır'da.