Trend Galeri Trend Magazin 2 aylıkken evlat edinmişti...Esra Akkaya'nın Afrikalı oğlu büyüdü! İşte Can Alex'in son hali...

Bir dönemin fenomen dizisi 'Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı 'Şirin' karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, 2014 yılında Afrika'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Esra Akkaya'nın Afrikalı oğlu büyüdü! İşte Can Alex'in son hali...

Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 09:12
'Mahallenin Muhtarları' dizisinde can verdiği 'Şirin' karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, 5.5 aylık hamileyken ikizlerini kaybetmiş ve büyük üzüntü yaşamıştı. Bir çok kez tüp bebek yöntemini denedikten sonra pes eden ünlü oyuncu, 2014 yılında çocuk özlemini Etiyopya'dan evlat edindiği 2.5 aylık bebekle gidermiş, oğluna Can Alex adını vermişti.

55 yaşındaki oyuncunun evlat sevgisini tattığı oğlu Can Alex'e olan düşkünlüğü takdir topluyor.

Esra Akkaya, evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya'nın oğlu Can ile paylaşımları ilgi ile takip ediliyor.

Esra Akkaya "Ömür boyu tutmak istediğim el. Rengini sevdiğim evladım bizden daha güzel bir dünya yapmanı umarım..." notu ile herkesi duygulandırmıştı.

Akkaya'nın oğlu Can Alex büyüdü, artık koca delikanlı oldu.

Esra Akkaya ile oğlu Can Alex'in son hallerine sosyal medyadan beğeni ve yorum geliyor.

Akkaya, geçtiğimiz aylarda mezuniyet gününden bu kareyi "Canım oğlum mezun oldu… Nice mutlu günleri beraber yaşamak dileğiyle…" notuyla paylaşmıştı.

NİLÜFER VE REHA MUHTAR DA AYŞE NAZLI'YI EVLAT EDİNMİŞTİ

Tam 24 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu. Ayşe Nazlı'nın son hali merak konusu oldu. İşte sosyal medyada ilgi odağı olan Ayşe Nazlı…

Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya olan sevgisini her defasında ortaya koyuyor.

Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı 24 yaşında...

Sosyal medyadan kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu beğeni topladı...

İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekti.

İŞTE AYŞE NAZLI'NIN SON HALİ...

Sevilen şarkıcı Nilüfer kızının yeni yaşını "Bugün 22 Temmuz. Benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti, şimdi tam 24 yaşında genç bir hanım. Ne mutlu bana… hayat sana teşekkür ederim" sözleriyle kutlamıştı.

Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu İngiltere'de psikoloji okuyan kızı Ayşe Nazlı'yı ne kadar özlediğini dile getiriyor.

Ayle Nazlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendine hayran bırakıyor.

Ayşe Nazlı, duru güzelliğiyle ilgi odağı olamayı başarıyor .

NİLÜFER KİMDİR?

Nilüfer Yumlu ya da bilinen adıyla Nilüfer, Türk şarkıcı, söz yazarı ve yapımcıdır. 1970'li yılların başından itibaren Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından biri oldu. 1972 yılında yayımladığı ilk 45'liğinin ardından, 1973'te "Dünya Dönüyor" ile asıl çıkışını yakaladı. "Dünya Dönüyor"un yanı sıra, 70'ler boyunca yayımladığı "Göreceksin Kendini", "Başıma Gelenler", "Boşver", "Kim Arar Seni" gibi şarkılar Türk pop müziği klasikleri arasına girdi.

1978'de Eurovision'a katılmasının ardından 80'lerin başında müzikte etkisini hissettiren arabesk akımına kapıldı. Nilüfer '84 albümünde "Kar Taneleri" şarkısını söylediği ve 90'ların sonuna kadar birlikte çalıştığı Kayahan müzik kariyerinde önemli bir yer tuttu.

Nilüfer, 80'ler ve 90'ların ilk yarısına kadar büyük satış yakalayan pek çok albümün ardından, zirvesini Nilüfer'le albümüyle yaşadı. Pek çok müzisyenle çalıştığı bu albüm, "Mavilim", "Çok Uzaklarda", "Namussuz Akşamlar" gibi hitlerin de etkisiyle 750 binin üzerinde satarak yılın en çok satan albümlerinden biri oldu.

Bir sonraki albümüyle 1970'li yıllardaki hitlerini yeni düzenlemeleriyle yeni nesle taşıyan Nilüfer, 2000'lerdeki birkaç albümün ardından 2011'de yeni nesil rock müzik grup ve şarkıcılarıyla birlikte seslendirdiği 12 Düet albümü oldukça iyi tepkiler topladı. Bunun ardından bir devam albümü daha olan 13 Düet albümü geldi. Şarkıcı 2015 yılında DMC etiketiyle yayınlanan "Kendi Cennetim" albümünü piyasaya sürdü.

31 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul'un Cihangir semtinde doğdu ve orada büyüdü. Babası Cemil Bey'in üçüncü evliliği Lütfiye Hanım'dan tek kızı olup babasının önceki evliliklerinden Orhan, Tevfik ve Gülsevin adlı kardeşleri vardır.

3 yaşında astıma yakalandı. Babasının piyano çalıp annesinin Türk sanat müziği şarkıları söylediği bir evde müzikle iç içe bir çocukluk geçirdi. Firuzağa İlkokulunda eğitim gören Nilüfer, 11 yaşındayken İtalyan Ortaokulunu kazandığı yıl babası hayatını kaybetti.

1970 yılında henüz öğrenciyken, "Sensiz Yıllarda" adlı şarkıyla katıldığı Altın Ses Yarışması'nı kazandı. Yarışmada Serpil Barlas ikinci oldu. 1972 yılında "Kalbim Bir Pusula" adlı ilk 45'liğini çıkardıktan sonra, 1973'te "Dünya Dönüyor" 45'liği ile asıl çıkışını yakaladı. İlk sahne deneyimini, İzmir Fuarı'nda Zeki Müren'in assolist olduğu kadroda çıkarak yaşadı.

"Dünya Dönüyor"un da yer aldığı ilk albümü "Nilüfer '74"teki "Göreceksin Kendini", "Aldanırım Sana" ve "Başıma Gelenler" gibi şarkılar Türk Pop Müzik tarihinde unutulmaz klasikler arasına girdi. 1975'te, Alman yapımcılardan gelen plak teklifini kabul ederek "Miss Nilüfer" ve "Ali" adlı 45'lik plakları yaptı. Aynı yıl "Oh Ya", 1976'da "Of Aman Aman" ve 1977'de "Kim Arar Seni" adlı 45'likleri çıkarttı.