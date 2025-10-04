2 aylıkken evlat edinmişti...Esra Akkaya’nın Afrikalı oğlu büyüdü! İşte Can Alex’in son hali...

Nilüfer, 80'ler ve 90'ların ilk yarısına kadar büyük satış yakalayan pek çok albümün ardından, zirvesini Nilüfer'le albümüyle yaşadı. Pek çok müzisyenle çalıştığı bu albüm, "Mavilim", "Çok Uzaklarda", "Namussuz Akşamlar" gibi hitlerin de etkisiyle 750 binin üzerinde satarak yılın en çok satan albümlerinden biri oldu.