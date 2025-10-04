Trend
Galeri
Trend Magazin
2 aylıkken evlat edinmişti...Esra Akkaya'nın Afrikalı oğlu büyüdü! İşte Can Alex'in son hali...
2 aylıkken evlat edinmişti...Esra Akkaya'nın Afrikalı oğlu büyüdü! İşte Can Alex'in son hali...
Bir dönemin fenomen dizisi 'Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı 'Şirin' karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, 2014 yılında Afrika'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Esra Akkaya'nın Afrikalı oğlu büyüdü! İşte Can Alex'in son hali...
Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 09:12