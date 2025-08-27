Trend
2 yılın sonunda evlilik teklifi almıştı! Taylor Swift'in devasa nişan yüzüğünün değeri ortaya çıktı!
Şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran Taylor Swift 2 yılın sonunda sevgilisi Travis Kelce'den evlilik teklifi almıştı. Nişan haberini sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı sevenlerinden birçok tebrik mesajı alırken, devasa yüzüğünün değeri merak konusu olmuştu. Çok geçmeden yüzüğün değeri ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:04