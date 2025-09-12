Trend
22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Ege Kökenli yaşadığı acının sebebini anlattı: Yürekleri dağladı! "Sadece 9 saat dokunabildim..."
Oyuncu Ege Kökenli, anne olma heyecanını yaşarken beş buçuk aylık hamileliğinde kalbi kıran bir kayıp yaşadı. Kökenli, 22 haftalıkken dünyaya gelen bebeğini yalnızca 9 saat kucağında tutabildiğini anlattı. Yaşadığı acı kaybın ardındaki neden ise oldukça dikkat çekti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 12.09.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 08:46