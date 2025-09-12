22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Ege Kökenli yaşadığı acının sebebini anlattı: Yürekleri dağladı! "Sadece 9 saat dokunabildim..."

"HAYATIMIN EN DERİN ACISIYLA TANIŞTIM"

Ben de öyle yapmaya karar verdim. Bu süreçte hayatımın en büyük sevgisiyle ve en derin acısıyla tanıştım. O boşluk hala içimde. Ama sayenizde biliyorum ki, yalnız değilim. Bu süreç boyunca bana yazan,

aynı duyguları yaşamış ya da hala yaşayan yüzlerce kadının mesajları. En çok da bu yüzden bu paylaşımı yapmak istedim. Çünkü siz bana "yalnız değilsin" dediniz. Şimdi ben de size söylemek istiyorum: Siz de yalnız değilsiniz. Acı geçmiyor. Ama zamanla kabuk tutuyor. Kalbinizin bir köşesinde sessizce yaşamaya devam ediyor. Ama hayat da kendi bildiği gibi akmaya. Güneş yeniden doğup, batıyor. Dalgalar sahile vurmaya devam ediyor. Ve insan, o acıyla birlikte yaşamayı öğreniyor. Kimi zaman sessizce kimi zaman direnerek.