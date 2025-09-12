Trend Galeri Trend Magazin 22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Ege Kökenli yaşadığı acının sebebini anlattı: Yürekleri dağladı! "Sadece 9 saat dokunabildim..."

Oyuncu Ege Kökenli, anne olma heyecanını yaşarken beş buçuk aylık hamileliğinde kalbi kıran bir kayıp yaşadı. Kökenli, 22 haftalıkken dünyaya gelen bebeğini yalnızca 9 saat kucağında tutabildiğini anlattı. Yaşadığı acı kaybın ardındaki neden ise oldukça dikkat çekti. İşte detaylar…

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kalp Atışı' gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz aylarda anne olmak için gün sayan güzel oyuncu sosyal medya hesabından acı haberi duyurmuştu.

32 yaşındaki Ege Kökenli, hamileliğinin 22.haftasında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Kökenli şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik."

"MİNİK KIZIMIZI KUCAĞIMIZA ALAMADIK"

Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.

Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimizde alan tanımayı tercih ediyoruz demişlerdi.

VERDİĞİ SON RÖPORTAJLA KAYBININ SEBEBİNİ AÇIKLADI!

Beş buçuk aylık hamileliğinde anne olmayı beklerken yaşadığı büyük acıyı ilk kez anlatan Kökenli, "Minik kızımız sadece 9 saat yaşayabildi" sözleriyle yürekleri dağladı.

"TIBBEN HER ŞEY DENENDİ AMA OLMADI"

29 Temmuz 2022'de Lior Ahituv ile evlenen Kökenli, geçtiğimiz aylarda hamilelik haberini paylaşarak sevenlerini mutlu etmişti. Ancak mayıs ayında acı bir haber veren oyuncu, yaşadığı süreci şu sözlerle ifade etti:
"Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık."

"ERKEN DOĞUM VAKASIYDI"

Bir programa katılarak ilk kez yaşadıklarını anlatan Ege Kökenli, doktorların bu durumun milyonda bir ihtimalle görüldüğünü söylediğini aktardı. Ünlü oyuncu, "Bir erken doğum vakası şeklinde oldu. Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra kaybettik. Hâlâ konuşurken çok zorlanıyorum" dedi.

"BU ACILARIN KONUŞULMASI GEREKİYOR"

Kökenli, yaşadığı kaybı sadece kendi hikâyesi olarak görmediğini de vurguladı. Ünlü oyuncu, "Takdiri ilahi deyip geçmek yerine bu süreçlerin de konuşulması lazım. Benim yaşadığımın bir tesadüf olmadığını, pek çok annenin aynı acıyı yaşadığını öğrendim" diyerek benzer deneyimler yaşayan kadınların yalnız olmadığını hatırlattı.

SOSYAL MEDYAYA ARA VERMİŞTİ

Yaşadığı zor dönemin ardından bir süre sosyal medyadan uzak kalan Kökenli, yeniden kameraların karşısına geçti. Samimi açıklamalarıyla hem kendi yaşadığı travmayı hem de benzer acıları paylaşan annelerin sesi oldu.

YAŞADIĞI KAYBIN ARDINDAN DAHA ÖNCE DE TAKİPÇİLERİNE İÇİNİ DÖKMÜŞTÜ...

Bebeğini kaybettikten sonra uzun bir süre sessizliğe bürünen Ege Kökenli, sosyal medya hesabından takipçilerine içini dökmüştü. Bir video paylaşan güzel oyuncu yazdığı satırlarla herkesi duygulandırdı. Kökenli paylaşımına, "Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim. Maalesef bazı duyguları anlatmak, paylaşmak kolay değil. Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle.

"HAYATIMIN EN DERİN ACISIYLA TANIŞTIM"

Ben de öyle yapmaya karar verdim. Bu süreçte hayatımın en büyük sevgisiyle ve en derin acısıyla tanıştım. O boşluk hala içimde. Ama sayenizde biliyorum ki, yalnız değilim. Bu süreç boyunca bana yazan,
aynı duyguları yaşamış ya da hala yaşayan yüzlerce kadının mesajları. En çok da bu yüzden bu paylaşımı yapmak istedim. Çünkü siz bana "yalnız değilsin" dediniz. Şimdi ben de size söylemek istiyorum: Siz de yalnız değilsiniz. Acı geçmiyor. Ama zamanla kabuk tutuyor. Kalbinizin bir köşesinde sessizce yaşamaya devam ediyor. Ama hayat da kendi bildiği gibi akmaya. Güneş yeniden doğup, batıyor. Dalgalar sahile vurmaya devam ediyor. Ve insan, o acıyla birlikte yaşamayı öğreniyor. Kimi zaman sessizce kimi zaman direnerek.

"HEPİNİZE TÜM KALBİMLE SARILIYORUM"

Ama hep bir şekilde, yürümeye devam ediyor. Kalbimde taşıdığım her şeyle, ben de kendi yoluma devam ediyorum. Yanımda olan, yazan, düşünen ve her şeyden önemlisi tüm acısına rağmen benim acıma ortak olup bana merhem olan güçlü kadınlar.. Hepinize tüm kalbimle sarılıyorum. Bana, biz kadınların ne kadar güçlü ve mucizevi olduğunu tekrar hatırlattınız. Benimle benzer acıdan geçen tüm muhteşem kadınlar bende bilmenizi isterim ki asla ama asla tek değilsiniz, suçlu ya da eksik hiç değilsiniz. Her şeyiyle kalbini güzelliklere açan harika varlıklarız ve karanlıktan sonra doğacak güneşi hep beraber selamlayacağız."

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Ege Kokenli 1993 yılında Kırklareli'nde doğdu. Liseye kadar orada yaşadı. Ardından Saint-Joseph Fransız Lisesinde eğitim görmek için İstanbul'a taşındı. 5 yıl süre boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde çeşitli gösterilerde yer aldı.

Ege Kökenli'nin ilk televizyon dizisi, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım oldu. Eğitimini Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi alarak tamamladı.

Ege Kökenli, Anadolu Kaplanı, En İyi Arkadaşım, Öğretmen Kemal, Yahşi Cazibe, Çalıkuşu, Çiçek, Güneşin Kızları, Asla Vazgeçmem, Kalp Atışı, Yasak Elma, Benim Tatlı Yalanım, Kefaret, Menajerimi Ara, Duy Beni, Doğu adlı dizilerde oynadı.

Ünlü oyuncu Kökenli, Karanlıktan Sonra, Taksim Hold'em, Aykut Enişte, Son Şaka, Obsesyon, Hava Muhalefeti, Çakallarla Dans 7, Paranoya fimlerinde yer aldı.