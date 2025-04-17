Trend Galeri Trend Magazin 25 yıllık eşine romantik kutlama... David Beckham'dan Victoria Beckham'a duygusal mesaj: Hepimizin dileyebileceği en harika eş

25 yıllık eşine romantik kutlama... David Beckham'dan Victoria Beckham'a duygusal mesaj: Hepimizin dileyebileceği en harika eş

Onların aşkı tam 25 yıl önce başladı... Öyle ki daha önce yüz yüze gelmediği, sadece klipte gördüğü birine 'Ben bu kızla evleneceğim.' der... Anlayacağınız üzere bu rüya çift David Beckham ve Victoria Beckham. Uzun yıllar mutlu bir evlilik yaşayan Beckham çifti, bir de 4 çocuk dünyaya getirerek adeta tüm dünyanın özenerek baktığı bir çift haline geldi. Romantik olmasıyla bilinen David Beckham, şimdi de 51. yaşına giren eşi Victoria Beckham'a 'Hepimizin dileyebileceği en harika eş' diyerek duygu dolu bir doğum günü mesajı yayınladı...

Giriş Tarihi: 17.04.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:04
25 yıllık eşine romantik kutlama... David Beckham’dan Victoria Beckham’a duygusal mesaj: Hepimizin dileyebileceği en harika eş

1999 yılında görkemli bir şekilde dünyaevine giren David Beckham ve Victoria Beckham, 25 yıldır mutlu evliliklerini sürdürmeye devam ediyor.

25 yıllık eşine romantik kutlama... David Beckham’dan Victoria Beckham’a duygusal mesaj: Hepimizin dileyebileceği en harika eş

Tüm meraklı gözleri üzerine çeken çiftin, Brooklyn Beckham, Romeo Beckham, Cruz Beckham ve Harper Seven Beckham adında dörtte çocukları bulunuyor.

25 yıllık eşine romantik kutlama... David Beckham’dan Victoria Beckham’a duygusal mesaj: Hepimizin dileyebileceği en harika eş

Magazin manşetlerinde sık sık yer bulan çift, bu kez de David Beckham'ın biricik eşi Victoria Beckham'ın doğum gününü romantik bir şekilde kutlamasıyla yeniden gündeme geldi.

25 yıllık eşine romantik kutlama... David Beckham’dan Victoria Beckham’a duygusal mesaj: Hepimizin dileyebileceği en harika eş

"HEPİMİZİN DİLEYEBİLECEĞİ EN HARİKA EŞ"

Peş peşe 51. yaşına basan eşi Victoria Beckham'ın fotoğraflarını paylaşan eski futbolcu, şu notu düştü:
"Hepimizin dileyebileceği en harika eş, anne ve en iyi arkadaşa mutlu yıllar.

25 yıllık eşine romantik kutlama... David Beckham’dan Victoria Beckham’a duygusal mesaj: Hepimizin dileyebileceği en harika eş

En mükemmel günü geçir, çünkü bunu hak ediyorsun ve seni çok seviyoruz." David Beckham'ın bu romantik kutlması sosyal medya gündeminde saniyeler içinde ses getirdi.