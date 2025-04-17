Trend Galeri Trend Magazin 25 yıllık eşine romantik kutlama... David Beckham'dan Victoria Beckham'a duygusal mesaj: Hepimizin dileyebileceği en harika eş

25 yıllık eşine romantik kutlama... David Beckham'dan Victoria Beckham'a duygusal mesaj: Hepimizin dileyebileceği en harika eş

Onların aşkı tam 25 yıl önce başladı... Öyle ki daha önce yüz yüze gelmediği, sadece klipte gördüğü birine 'Ben bu kızla evleneceğim.' der... Anlayacağınız üzere bu rüya çift David Beckham ve Victoria Beckham. Uzun yıllar mutlu bir evlilik yaşayan Beckham çifti, bir de 4 çocuk dünyaya getirerek adeta tüm dünyanın özenerek baktığı bir çift haline geldi. Romantik olmasıyla bilinen David Beckham, şimdi de 51. yaşına giren eşi Victoria Beckham'a 'Hepimizin dileyebileceği en harika eş' diyerek duygu dolu bir doğum günü mesajı yayınladı...