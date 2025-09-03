Trend Galeri Trend Magazin 3 ayda 12 kilo vermişti! Şarkıcı Zara'dan diyet uyarısı! "Tavsiye etmiyorum çünkü..."

3 ayda 12 kilo vermişti! Şarkıcı Zara'dan diyet uyarısı! "Tavsiye etmiyorum çünkü..."

3 ayda 16 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan ünlü türkücü Zara, sevenlerine uyarıda bulundu. "Tavsiye etmiyorum çünkü..." diyen ünlü türkücü, bakın neden böyle konuştu...

Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:00
Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi oldukça dikkat çekiyor.

Git gide güzelleşen Zara, fiziğine de dikkat etmeye başladı.

Aldığı kilolardan dolayı eleştirilen ünlü türkücü sıkı bir diyete başladığını belirtmişti.

Geçtiğimiz haftalarda yeni görüntüsüyle izleyicinin karşısına çıkan Zara zayıflama süreci hakkında, "Uzun bir süreç bu ama bir uzman ile çalışıyorum. Motivasyonum magazin oldu tabii ki. Kilo almış, kilo vermiş haberleri yapılıyordu. 12 kilo verdim, 5 kilom daha var. Bu konuda benim ufkumu açtınız ve vizyon kattınız" demişti.

"SIMSIKI DİYETİMDE 6. GÜN"

"Sımsıkı diyetimde 6. gün" yazan şarkıcı Zara "24 saatte bir yiyorum. Harbiye konserime gelecekler hadi diyete başlayın!" notunu düşmüştü.

16 KİLO VERDİ!
Şarkıcı Zara, zayıflama yolculuğunda 16 kiloyu geride bıraktı. Bu süreçte ne yediğini merak eden hayranları için ise kahvaltısını paylaşmıştı.

"YEMEYİN KIZLAR"
Kahvaltısında yumurta, zeytin ve salatalığa yer verdiği görülen Zara, gönderisinin altına ise, 'Yemeyin kızlar' yazmıştı.

SEVENLERİNE DİYET UYARISI!

Son olarak MagazinBurda kameralarına konuşan Zara, diyet sürecine ilişkin uyarılarda bulundu. Yaptığı diyeti kimseye tavsiye etmeyen ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Kimi 60 gün yazmış, kimi 60 kilo yazmış. Aslında kimseye tavsiye etmiyorum yaptığım diyeti çünkü çok zor. Hiçbir şey yemiyorum şu an.

Mesela 90 günlük protokol bitti ama bu böyle ömür boyu devam edecekmiş. Ben zannediyorum ki sonra her şeyi yiyebileceğim. Böyle bir şey yokmuş. Bu diyetin en güzel tarafı neydi ne biliyor musun? Spor yapmamak. 90 gün spor yapmadım. Geçen gün diyetisyenim geldi Zara'cım memnun musun halinden dedi.

Başka bir öneriniz mi var dedim. Dedi ki eğer birkaç kilon daha kaldıysa 21 gün daha yapabiliriz. Hayatta olmaz, çok memnunum dedim. Bu diyetin en zor yanı ne biliyor musun? Yazın yaptım ben bu diyeti. Her yanım yemekler, içmeler, karpuzlarla doluyken."

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimleri sizler için derledik

İNCECİK KALDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.

"O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ"

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.

"KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI"

Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, "Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm" demişti.

Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu.

101 KİLO VERDİ

Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü.

Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor.

'Sabah Olmadan', 'Ödüm Kopuyor', 'Kopamam Senden' şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı Güllü, son zamanlarda verdiği kilolarla gündem oldu.

Unutulmaz şarkılara imza atan şarkıcı Güllü, mide küçültme ameliyatı sonrası genç kızlara taş çıkartıyor.

70 KİLO VERDİ!

70 kilo veren 49 yaşındaki Güllü, şimdilerde adeta bir deri bir kemik.

Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız.

Şarkıcının son haline beğeni yağıyor.

ESİN GÜNDOĞDU

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor.

Bir dönem aldığı kilolar ile çok konuşulan Esin Gündoğdu, son olarak verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

72 KİLO VERDİ!

Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde tam 72 kilo veren başarılı oyuncu bambaşka birine dönüştü.

Esin Gündoğdu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.