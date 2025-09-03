3 ayda 12 kilo vermişti! Şarkıcı Zara'dan diyet uyarısı! "Tavsiye etmiyorum çünkü..."

Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi oldukça dikkat çekiyor. Git gide güzelleşen Zara, fiziğine de dikkat etmeye başladı. Aldığı kilolardan dolayı eleştirilen ünlü türkücü sıkı bir diyete başladığını belirtmişti. Geçtiğimiz haftalarda yeni görüntüsüyle izleyicinin karşısına çıkan Zara zayıflama süreci hakkında, 'Uzun bir süreç bu ama bir uzman ile çalışıyorum. Motivasyonum magazin oldu tabii ki. Kilo almış, kilo vermiş haberleri yapılıyordu. 12 kilo verdim, 5 kilom daha var. Bu konuda benim ufkumu açtınız ve vizyon kattınız' demişti. 'SIMSIKI DİYETİMDE 6. GÜN' 'Sımsıkı diyetimde 6. gün' yazan şarkıcı Zara '24 saatte bir yiyorum. Harbiye konserime gelecekler hadi diyete başlayın!' notunu düşmüştü. 16 KİLO VERDİ! 'YEMEYİN KIZLAR' SEVENLERİNE DİYET UYARISI! Son olarak MagazinBurda kameralarına konuşan Zara, diyet sürecine ilişkin uyarılarda bulundu. Yaptığı diyeti kimseye tavsiye etmeyen ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: 'Kimi 60 gün yazmış, kimi 60 kilo yazmış. Aslında kimseye tavsiye etmiyorum yaptığım diyeti çünkü çok zor. Hiçbir şey yemiyorum şu an. Mesela 90 günlük protokol bitti ama bu böyle ömür boyu devam edecekmiş. Ben zannediyorum ki sonra her şeyi yiyebileceğim. Böyle bir şey yokmuş. Bu diyetin en güzel tarafı neydi ne biliyor musun? Spor yapmamak. 90 gün spor yapmadım. Geçen gün diyetisyenim geldi Zara'cım memnun musun halinden dedi. Başka bir öneriniz mi var dedim. Dedi ki eğer birkaç kilon daha kaldıysa 21 gün daha yapabiliriz. Hayatta olmaz, çok memnunum dedim. Bu diyetin en zor yanı ne biliyor musun? Yazın yaptım ben bu diyeti. Her yanım yemekler, içmeler, karpuzlarla doluyken.' İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimleri sizler için derledik İNCECİK KALDI Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu. 'O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ' Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan 'Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti' demişti. 'KİLOLARIM HAYATIMDAN 15 YILI ALDI' Yıllar sonra ortaya çıkan Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Gözalan, 'Kilolarım hayatımdan 15 yılı aldı götürdü. Oyunculuğu tamamen bıraktım çünkü sektöre küstüm' demişti. Baskül Ailesi'ndeki Fidan rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Gamze Gözalan, yıllar sonraki değişimiyle sosyal medyaya damga vurdu. 101 KİLO VERDİ Mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu, 160 kilodan 59'a düştü. Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor. 'Sabah Olmadan', 'Ödüm Kopuyor', 'Kopamam Senden' şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı Güllü, son zamanlarda verdiği kilolarla gündem oldu. Unutulmaz şarkılara imza atan şarkıcı Güllü, mide küçültme ameliyatı sonrası genç kızlara taş çıkartıyor. 70 KİLO VERDİ! 70 kilo veren 49 yaşındaki Güllü, şimdilerde adeta bir deri bir kemik. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Şarkıcının son haline beğeni yağıyor. ESİN GÜNDOĞDU 'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. Bir dönem aldığı kilolar ile çok konuşulan Esin Gündoğdu, son olarak verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 72 KİLO VERDİ! Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde tam 72 kilo veren başarılı oyuncu bambaşka birine dönüştü. Esin Gündoğdu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor. ARDA KURAL Bir döneme damga vuran Lise Defteri ve Emret Komutanım dizileriyle yıldızı parlayan Arda Kural, psikolojik sorunlar yaşaması üzerine ekranlara veda etmişti. 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu son olarak verdiği kilolarla dikkat çekti. 20 KİLO VERDİ! Sıkı bir diyetle 20 kilo veren Arda Kural, takipçilerinden 'eski haline dönüyorsun' yorumları aldı. KAYRA ŞENOCAK Kayra Şenocak, 'İsimsizler', 'Pulsar', ve 'Yarım Elma' gibi birçok başarılı dizide rol alan oyuncu başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncun işinde yakaladığı başarı kadar, verdiği kilolarla ve fit görünümüyle ses getiriyor. 40 KİLO VERDİ! 1,5 yılda 40 kilo veren Şenocak, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladığını söyledi. Kayra Şenocak'ın kilo verdikten sonra kendi hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenesini kazandı. Yakışıklı oyuncunun fit görünümü, iltifat dolu yağmurlar aldırdı. YEŞİM CEREN BOZOĞLU Yeşim Ceren Bozoğlu, son günlerde zayıflığı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. 50 yaşındaki oyuncunun verdiği kilolar merak konusu oldu. 'Doktorlar'ın 'Fikreti'i olarak hafızalara kazınan güzel oyuncun yeni görünmü oldukça beğeniliyor. 60 KİLO VERDİ! Sosyal medyada yankı uyandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Güzel oyuncunun yeni halini görenler tanımakta zorluk çekti. DAMLA ERSUBAŞI 'Sihirli Annem'in 'Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, çalkantılı özel hayatı ile bir dönem gündemden düşmüyordu. Kocasıyla yaşadığı sorunlarla magazine bomba gibi düşen Ersubaşı, eski haliyle de çok konuşuluyordu. 41 KİLO VERDİ! Kiloları yüzünden bir dönem eleştiri yağmuruna tutulan Damla Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı olarak tamı tamına 41 kilo verdi. 6,5 ayda kilo veren Ersubaşı, yeni haliyle oldukça beğeniliyor. BÜŞRA PEKİN Ünlü oyuncu Büşra Pekin, 'Havuçlu anne' rolüyle tanındığı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla adını duyurduktan sonra yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Zaman zaman fazla kiloları ile dikkat çeken Büşra Pekin, bu sefer de verdiği kilolarla ses getirdi. 15 KİLO VERDİ! Büşra Pekin, 1 yılda 15 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Kilo verdikten sonra tarzını de değiştiren Pekin, takipçilerinden tam not aldı. ATA DEMİRER Son olarak 'Ata Demirer Gazinosu'yla seyircisiyle yeniden buluşan komedyen Ata Demirer sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Demirer, verdiği kilolarla dikkat çekerek ses getirdi. Ünlü komedyenin, fiziki görüntüsündeki büyük değişimi görenler şoke oldu. 30 KİLO VERDİ! Ata Demirer, 30 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü. Ameliyatsız kilo verdiği bilinen ünlü komedyenin yeni hali, çok beğenildi. Ata Demirer'in günden güne eridiği gözlerden kaçmadı. HALİT ERGÜN 'Ali Rıza Bey' karakterini canlandıran ve hafızalara kazınan oyuncu Halit Ergün, kilolarıyla mücadele eden ünlüler arasında yerini alıyor. Usta oyuncu, aldığı fazla kilolarla gündemden düşmüyordu. 40 KİLO VERDİ! Son olarak ekranlara çıkan Halit Ergün'ün, fit hali çok konuşuldu. Mide ameliyatı geçirmeden 40 kilo veren Ergün'ün yeni hali çok beğenildi. PELİN ÖZTEKİN 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu. Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, şimdilerde adeta bir deri bir kemik kaldı. 93 KİLO VERDİ! Güzel oyuncu mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo verdi. Şimdilerde incecik kalan Pelin Öztekin, sosyal medyada ilgi görüyor. SEREN SERENGİL Ünlü sunucu Seren Serengil, uzun yıllar kilolarıyla mücadele ettiği biliniyordu. 53 yaşındaki sunucu, zayıflamak uğruna ameliyat geçirerek adeta ölümden döndü. 24 KİLO VERDİ! Seren Serengil, kilo vermek uğruna mide ameliyatı olarak 70 kilodan 46 kiloya kadar düştü. Yeni hali her ne kadar beğenilse de güzel sunucu sağlık problemleri yaşamıştı. ELÇİN AFACAN 'Bir Aile Hikayesi' dizisiyle oyunculuğa adım atan Elçin Afacan, geçirdiği değişimle şoke ettirdi. Sosyal medyada severek takip edilen güzel oyuncu, verdiği kilolarla adından söz ettirdi. 28 KİLO VERDİ! Zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuşan Elçin Afacan değişimiyle büyük dikkat çekti. 28 kilo veren güzel oyuncu, şimdilerde sosyal medyada binlerce beğeni alıyor. AŞKIN NUR YENGİ 'Ay İnanmıyorum' şarkısıyla hafızalara kazınan Aşkın Nur Yengi, bir dönem aldığı kilolarla gündemden düşmüyordu. 13 KİLO VERDİ! Güzel sanatçı, şimdilerde ise verdiği kilolarla çok konuşuluyor. Fit haliyle göz dolduran Yengi, takipçilerinden iltifat dolu yorumlar alıyor. 'Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi', 'Kutsal Damacana 2', 'Bayram Şekeri' gibi film yapımlarında rol alan Serkan Şengül, başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplamıştı. Bir süredir gözlerden uzak olan Şengül, son olarak bir magazin programına konuk oldu. 50 KİLO VERDİ! Değimiyle şaşkınlık yaratan başarılı oyuncu, 50 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Zayıflama sürecini anlatan Serkan Şengül, 'Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum.' ifadelerini kullandı. Serkan Şengül'ün yeni hali, gören herkesi şaşırttı.