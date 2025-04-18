3 aylık hamile! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan müjdeli haber geldi!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ayrıldığı sevgilisi Ural Kaspar ile sosyal medya hesabından barıştığını duyurmuştu. Sevgilisiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu aşkını ilan etmişti. 'SENİ ÇOK SEVİYORUM' Helvacıoğlu, paylaşımına 'Her geçen gün daha çok ve daha çok sevgi, aşk, eğlence ve daha bir sürü şey... Seni çok seviyorum' notunu düşmüştü. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten sürpriz haber geldi. 34 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar Suadiye'de yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğünle evlenmişti. İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, 'Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı' demişti. EVLİLİK TEKLİFİ NASIL OLDU? Muhabirlerin evlilik teklifi nasıl oldu sorusuna Helvacıoğlu, 'Geleneksel bir evlilik Ural'dan ya da benden olmadı. Aramızda konuştuğumuz konuydu. Öyle karar verdik' açıklamasında bulundu. 'URAL'IN RESTORANINDA TANIŞTIK' Helvacıoğlu aynı zamanda ilişkisi hakkında, 'Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu yakasında Ural'ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, mutluyuz' demişti. 3 AYLIK HAMİLE İDDİASI! Hürriyet'te yer alan habere göre, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile nikah masasına oturan oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile. Sadece yakın dostlarına müjdeli haberi duyuran çiftin bebeğinin cinsiyeti henüz öğrenilmedi. İrem Helvacıoğlu, hem düğün günü hem de düğünden sonra eşi Ural Kaspar'ın oldukça gergin ve kasıntı halleri nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. 'BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE…' Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Helvacıoğlu, 'Hayatlarımızın en mutlu günlerinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak gerçekten her ikimiz için de son derece üzücü. Düğün gecemizden itibaren başlayan ve ısrarlı bir şekilde devam eden olumsuz yorumları günlerdir üzülerek okuyoruz. Ancak özellikle son günlerde ağza dahi alınmayacak hakaretleri, bedduaları, ithamları ve özlük haklarımıza ve aile olma kararımıza karşı yapılan saldırıları da kabullenmediğimiz gibi hak etmiyoruz da. Bizler evlendik, aile olduk, çok mutluyuz ve en mutlu anlarımızı da büyük bir heyecanla sizlerle paylaştık. Bu mutlu günlerimizi paylaşırken hissettiğimiz samimiyetimizin karşılığı edilen binlerce hakaret ve küfür asla olmamalıydı. En son dün gece sabaha karşı basına yansıyan görüntülerdeki; olumsuz gelebilecek soru ve yorumlardan kaçma hamlemizin bile yanlış yorumlara neden olduğunu görünce sizlere bu satırları yazmak istedik. Bundan sonraki süreçte göstereceğiniz yakınlık ve anlayış için şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı. Olumsuz yorumlara tepki gösteren taze evli çiftten yeni bir fotoğraf geldi. Çiftin mutluluk karesi dikkat çekmişti. URAL KASPAR KİMDİR? İşletmecilik yapan Ural Kaspar'ın İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Suadiye semtinde bir mekanı olduğu biliniyor.