Trend Galeri Trend Magazin 3 aylık hamile! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan müjdeli haber geldi!

3 aylık hamile! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'dan müjdeli haber geldi!

En son Karadut dizisinde boy göstersen İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar, geçen aylarda nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle dünyaevine giren çiftten müjdeli haber geldi!

Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:49
3 aylık hamile! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan müjdeli haber geldi!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ayrıldığı sevgilisi Ural Kaspar ile sosyal medya hesabından barıştığını duyurmuştu.

Sevgilisiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu aşkını ilan etmişti.

3 aylık hamile! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan müjdeli haber geldi!

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Helvacıoğlu, paylaşımına "Her geçen gün daha çok ve daha çok sevgi, aşk, eğlence ve daha bir sürü şey... Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

3 aylık hamile! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan müjdeli haber geldi!

Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten sürpriz haber geldi. 34 yaşındaki oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar Suadiye'de yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğünle evlenmişti.

3 aylık hamile! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan müjdeli haber geldi!

İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı" demişti.

3 aylık hamile! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’dan müjdeli haber geldi!

EVLİLİK TEKLİFİ NASIL OLDU?

Muhabirlerin evlilik teklifi nasıl oldu sorusuna Helvacıoğlu, "Geleneksel bir evlilik Ural'dan ya da benden olmadı. Aramızda konuştuğumuz konuydu. Öyle karar verdik" açıklamasında bulundu.