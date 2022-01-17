Trend Galeri Trend Magazin 4 aylık hamile Seray Sever genç eşini fena ifşa etti: Her fırsatta hamile yastığıma kuruluyor!

4 aylık hamile Seray Sever genç eşini fena ifşa etti: Her fırsatta hamile yastığıma kuruluyor!

Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Seray Sever'in sessizliğinin nedeni meğer hamile olmasıymış. Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'den hayranlarını sevindiren bir haber gelmişti. İkizleri olacağını duyuran 48 yaşındaki Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girmişti. Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, son olarak eşini sosyal medyadan ifşa etti. Seray Sever eşi Eray Sünbül'ün her fırsatta hamile yastığını kaptığını dile getirdiği paylaşımı ile güldürdü.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:20
4 aylık hamile Seray Sever genç eşini fena ifşa etti: Her fırsatta hamile yastığıma kuruluyor!

Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayıyor.

4 aylık hamile Seray Sever genç eşini fena ifşa etti: Her fırsatta hamile yastığıma kuruluyor!

Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Seray Sever'in sessizliğinin nedeni meğer hamile olmasıymış.

4 aylık hamile Seray Sever genç eşini fena ifşa etti: Her fırsatta hamile yastığıma kuruluyor!

İkiz bebek bekleyen Sever daha önce "Çok dua ediyorum. Şu an hayatta en çok istediğim şey, anne olmak" ifadelerini kullanmıştı.

4 aylık hamile Seray Sever genç eşini fena ifşa etti: Her fırsatta hamile yastığıma kuruluyor!

Her fırsatta gerçek aşkı bulduğunu dile getiren Seray Sever hamile olduğu haberi geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü...

4 aylık hamile Seray Sever genç eşini fena ifşa etti: Her fırsatta hamile yastığıma kuruluyor!

Ünlü oyuncu tebrik mesajlarını yayınlayarak "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık" yazan bir not ile hamileliğini duyurmuştu. Seray Sever paylaşıma nazar boncuğu koymayı da ihmal etmemişti.

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