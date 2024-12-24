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46 yaşındaki Mine Tugay'ın iddialı pozlarına yorum yağdı! Verdiği cevapla gündeme oturdu: "Şeklimi beğenmediyseniz..."

Başarılı oyuncu Mine Tugay, ekranlarda yeni bir proje ile boy göstermeye devam ederken, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. 46 yaşındaki dillere destan güzelliği ise gündemden hiç düşmüyor! İşte son paylaşımına gelen yorumlar ve Tugay'ın ilginç cevabı…

Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:14
46 yaşındaki Mine Tugay’ın iddialı pozlarına yorum yağdı! Verdiği cevapla gündeme oturdu: Şeklimi beğenmediyseniz...

Güzelliği ve stiliyle geniş bir hayran kitlesine hitap eden Tugay, son zamanlarda sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği cevaplarla dikkat çekiyor.

46 yaşındaki Mine Tugay’ın iddialı pozlarına yorum yağdı! Verdiği cevapla gündeme oturdu: Şeklimi beğenmediyseniz...

Son olarak Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen ünlü oyuncu, cesur pozlarıyla büyük beğeni topladı.

46 yaşındaki Mine Tugay’ın iddialı pozlarına yorum yağdı! Verdiği cevapla gündeme oturdu: Şeklimi beğenmediyseniz...

Ancak, paylaşımlarına gelen bazı olumsuz yorumlar nedeniyle sessiz kalmayı tercih etmeyen Tugay, eleştirileri doğrudan yanıtlayarak dikkatleri üzerine çekti.

46 yaşındaki Mine Tugay’ın iddialı pozlarına yorum yağdı! Verdiği cevapla gündeme oturdu: Şeklimi beğenmediyseniz...

Bir takipçisinin, "Kadıncağız ne şekillere girmiş size yapacak diye" şeklindeki yorumuna tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu. Mine Tugay, bu yoruma, "Şeklimi beğenmediyseniz takipten çıkabilirsiniz" diyerek karşılık verdi. Bu net duruşu, sevenlerinden büyük destek gördü. Hayranları, oyuncunun cesur ve samimi tavrını takdir eden pek çok yorumda bulundu.

46 yaşındaki Mine Tugay’ın iddialı pozlarına yorum yağdı! Verdiği cevapla gündeme oturdu: Şeklimi beğenmediyseniz...

Mine Tugay, kariyerindeki başarısıyla olduğu kadar sosyal medyadaki aktifliğiyle de dikkat çeken bir isim.

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