46 yaşındaki Mine Tugay'ın iddialı pozlarına yorum yağdı! Verdiği cevapla gündeme oturdu: "Şeklimi beğenmediyseniz..."

Bir takipçisinin, "Kadıncağız ne şekillere girmiş size yapacak diye" şeklindeki yorumuna tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu. Mine Tugay, bu yoruma, "Şeklimi beğenmediyseniz takipten çıkabilirsiniz" diyerek karşılık verdi. Bu net duruşu, sevenlerinden büyük destek gördü. Hayranları, oyuncunun cesur ve samimi tavrını takdir eden pek çok yorumda bulundu.