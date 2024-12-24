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46 yaşındaki Mine Tugay'ın iddialı pozlarına yorum yağdı! Verdiği cevapla gündeme oturdu: "Şeklimi beğenmediyseniz..."
46 yaşındaki Mine Tugay'ın iddialı pozlarına yorum yağdı! Verdiği cevapla gündeme oturdu: "Şeklimi beğenmediyseniz..."
Başarılı oyuncu Mine Tugay, ekranlarda yeni bir proje ile boy göstermeye devam ederken, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. 46 yaşındaki dillere destan güzelliği ise gündemden hiç düşmüyor! İşte son paylaşımına gelen yorumlar ve Tugay'ın ilginç cevabı…
Giriş Tarihi: 24.12.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:14