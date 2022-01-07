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47 yaşındaki Pınar Altuğ hayranlarına sürpriz yaptı! Pınar Altuğ'un karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. 2022'ye de hızlı başlayan Pınar Altuğ son olarak kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile birlikte yeni yıl pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuş oldukça konuşulmuştu. Yeni yılda da paylaşımlarına ara vermeyen 47 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak hayranlarına sürpriz yaptı. Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İşte ünlüler dünyasında parmakla gösterilen annelerden olan Pınar Altuğ'un karnı burnunda pozu...

Giriş Tarihi: 07.01.2022 08:26 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 08:37
47 yaşındaki Pınar Altuğ hayranlarına sürpriz yaptı! Pınar Altuğ’un karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

47 yaşındaki Pınar Altuğ hayranlarına sürpriz yaptı! Pınar Altuğ’un karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

47 yaşındaki Pınar Altuğ hayranlarına sürpriz yaptı! Pınar Altuğ’un karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Pınar Altuğ'un paylaşımlarında özellik 2009 doğumlu kızı Su Atacan ilgi odağı oluyor.

47 yaşındaki Pınar Altuğ hayranlarına sürpriz yaptı! Pınar Altuğ’un karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

2022'ye de hızlı başlayan Pınar Altuğ son olarak kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile birlikte yeni yıl pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuş oldukça konuşulmuştu.

47 yaşındaki Pınar Altuğ hayranlarına sürpriz yaptı! Pınar Altuğ’un karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Pınar Altuğ'un yeni yıl paylaşımına kızı Su damga vurmuştu.

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