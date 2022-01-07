47 yaşındaki Pınar Altuğ hayranlarına sürpriz yaptı! Pınar Altuğ’un karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

Pınar Altuğ'un paylaşımlarında özellik 2009 doğumlu kızı Su Atacan ilgi odağı oluyor.

2022'ye de hızlı başlayan Pınar Altuğ son olarak kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile birlikte yeni yıl pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuş oldukça konuşulmuştu.