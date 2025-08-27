Trend
Galeri
Trend Magazin
51 yaşında parmak ısırtıyor! Victoria Beckham genç görüntüsünün sırrını açıkladı: Her gün mutlaka onu tüketiyor...
51 yaşında parmak ısırtıyor! Victoria Beckham genç görüntüsünün sırrını açıkladı: Her gün mutlaka onu tüketiyor...
Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham'la evli olan Victoria Beckham, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görünümüyle genç kızlara adeta taş çıkartıyor. 51 yaşındaki ünlü isim, formunu ve genç kalma sırrını sonunda açıkladı.
Giriş Tarihi: 27.08.2025 09:07