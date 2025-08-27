Trend Galeri Trend Magazin 51 yaşında parmak ısırtıyor! Victoria Beckham genç görüntüsünün sırrını açıkladı: Her gün mutlaka onu tüketiyor...

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham'la evli olan Victoria Beckham, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görünümüyle genç kızlara adeta taş çıkartıyor. 51 yaşındaki ünlü isim, formunu ve genç kalma sırrını sonunda açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 09:07
Hollywood dünyasının gözde çiftlerinden olan David Beckham ve eşi Victoria Beckham, sık sık kendilerinden söz ettiriyor.

Ancak bu sefer yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Victoria Beckham dikkatleri üzerine çekti.

Bunun sebebi ise Beckham'ın genç görüntüsünün sırrını sonunda açıklaması oldu.

51 yaşındaki Victoria Beckham, genç görünümünü disiplinli beslenme düzenine borçlu olduğunu belirtti.

Beckham, son yıllarda oldukça popülerlik kazanan avokadoyu her gün 3-4 adet tükettiğini açıkladı.

Ancak uzmanlar avokadonun cilt ve kalp sağlığına faydalarını vurgularken, aşırı tüketim konusunda uyarıyor.

Güzellik sırrı merak edilen bir diğer isim ise Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Mine Tugay...

46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Medcezir' dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu.

Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.

Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş.

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor.

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor.

CİLDİ İÇİN ÖZEL KARIŞIM

Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyor.

