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54 yaşındaki Sibel Can bu kez iltifat yağmuruna tutuldu! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı "Nihayet güzel bir kıyafet”

Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Sibel Can, geçtiğimiz gün giydiği siyah elbisesiyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti. 54 yaşındaki başarılı şarkıcının son olarak sahne aldığı mekanda giydiği kırmızı elbise bu sefer sevenlerinden tam not aldı.Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından kırmızı elbisesiyle paylaştığı pozları, kısa sürede beğeni topladı. Can'ın takipçileri ünlü şarkıcıyı iltifat yağmuruna tutarak, "Nihayet güzel bir kıyafet", "Asil kadın", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlarda bulundu. İşte sahnede adeta göz kamaştıran Sibel Can'ın kıyafeti…

Giriş Tarihi: 02.12.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 15:27
54 yaşındaki Sibel Can bu kez iltifat yağmuruna tutuldu! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı Nihayet güzel bir kıyafet

Başarılı sanatçı Sibel Can, geçtiğimiz günlerde giydiği siyah elbise yüzünden sert tepkilere maruz kalmıştı. Ünlü şarkıcı bu kez sevenlerinden tam not aldı.

54 yaşındaki Sibel Can bu kez iltifat yağmuruna tutuldu! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı Nihayet güzel bir kıyafet

'Çakmak Çakmak', 'Padişah', 'Kış Masalı' gibi unutulmaz şarkıların mimarı olan Sibel Can, yıllara meydan okuyan güzelliği ile göz kamaştırmaya devam ediyor.

54 yaşındaki Sibel Can bu kez iltifat yağmuruna tutuldu! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı Nihayet güzel bir kıyafet

Can'ın sahnede giydiği kırmızı ve taşlı elbise bu kez sevenlerinin beğenisini kazandı.

54 yaşındaki Sibel Can bu kez iltifat yağmuruna tutuldu! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı Nihayet güzel bir kıyafet

"OLUMSUZ YORUMLARI DİKKATE ALDI"

Alışagelmişin tarzının dışına çıkan Sibel Can, bu sefer takipçilerinin beğenisini kazandı. Sevenleri, "Olumsuz yorumları dikkat aldı" demeden geçmeyi de ihmal etmedi.

54 yaşındaki Sibel Can bu kez iltifat yağmuruna tutuldu! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı Nihayet güzel bir kıyafet
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