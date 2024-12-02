54 yaşındaki Sibel Can bu kez iltifat yağmuruna tutuldu! Kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı "Nihayet güzel bir kıyafet”

Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Sibel Can, geçtiğimiz gün giydiği siyah elbisesiyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti. 54 yaşındaki başarılı şarkıcının son olarak sahne aldığı mekanda giydiği kırmızı elbise bu sefer sevenlerinden tam not aldı.Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından kırmızı elbisesiyle paylaştığı pozları, kısa sürede beğeni topladı. Can'ın takipçileri ünlü şarkıcıyı iltifat yağmuruna tutarak, "Nihayet güzel bir kıyafet", "Asil kadın", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlarda bulundu. İşte sahnede adeta göz kamaştıran Sibel Can'ın kıyafeti…