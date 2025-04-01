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7 milyon Euro’yu kendi hesabına geçirdi! Mauro Icardi ve Wanda Nara’yı bir kez daha karşı karşıya getiren olay!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşandığı eşi Wanda Nara'yla bir kez daha karşı karşıya geldi. Ancak Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ortak hesabında bulunan 7 milyon Euro, Wanda Nara tarafından kendi hesabına geçirildi. Olay sonrası ünlü futbolcu, küplere bindi ve şikayetçi oldu. İşte detaylar!