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7 milyon Euro’yu kendi hesabına geçirdi! Mauro Icardi ve Wanda Nara’yı bir kez daha karşı karşıya getiren olay!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşandığı eşi Wanda Nara'yla bir kez daha karşı karşıya geldi. Ancak Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ortak hesabında bulunan 7 milyon Euro, Wanda Nara tarafından kendi hesabına geçirildi. Olay sonrası ünlü futbolcu, küplere bindi ve şikayetçi oldu. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 01.04.2025 22:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:26
7 milyon Euro’yu kendi hesabına geçirdi! Mauro Icardi ve Wanda Nara’yı bir kez daha karşı karşıya getiren olay!

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular bir türlü durulmuyor.

7 milyon Euro’yu kendi hesabına geçirdi! Mauro Icardi ve Wanda Nara’yı bir kez daha karşı karşıya getiren olay!

İHANETLE SARSILDI

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı.

7 milyon Euro’yu kendi hesabına geçirdi! Mauro Icardi ve Wanda Nara’yı bir kez daha karşı karşıya getiren olay!

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA BOŞANDILAR

2014 yılında evlenen çift, geçtiğimiz haftalarda boşandı. Ancak velayet davası sürüyor.

7 milyon Euro’yu kendi hesabına geçirdi! Mauro Icardi ve Wanda Nara’yı bir kez daha karşı karşıya getiren olay!

YENİ İDDİALARLA GÜNDEME GELDİ

Tekrar sahalara dönmeye hazırlanan ünlü futbolcu, bu kez yeni bir iddiayla gündeme geldi.

7 milyon Euro’yu kendi hesabına geçirdi! Mauro Icardi ve Wanda Nara’yı bir kez daha karşı karşıya getiren olay!

'7 MİLYON EURO'YU KENDİ HESABINA GEÇİRDİ' İDDİASI!

Icardi, boşandığı eşi Nara'nın ortak hesaplarda bulunan 7 milyon Euro'yu kişisel hesabına geçirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.