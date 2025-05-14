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71 yaşındaki sanatçı Gökhan Güney hastaneye kaldırılmıştı! Son sağlık durumunu hastaneden açıkladı
71 yaşındaki sanatçı Gökhan Güney hastaneye kaldırılmıştı! Son sağlık durumunu hastaneden açıkladı
İlk olarak müzik dünyasına adım atan, ardından Yeşilçam'da boy gösteren 71 yaşındaki sanatçı Gökhan Güney, pazar günü hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Güney, son sağlık durumunu sosyal medya hesabından açıkladı.
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:35