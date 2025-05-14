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71 yaşındaki sanatçı Gökhan Güney hastaneye kaldırılmıştı! Son sağlık durumunu hastaneden açıkladı

İlk olarak müzik dünyasına adım atan, ardından Yeşilçam'da boy gösteren 71 yaşındaki sanatçı Gökhan Güney, pazar günü hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Güney, son sağlık durumunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:35
71 yaşındaki sanatçı Gökhan Güney hastaneye kaldırılmıştı! Son sağlık durumunu hastaneden açıkladı

80'li yıllara güçlü sesiyle damga vuran sanatçı Gökhan Güney, uzun bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu.

71 yaşındaki sanatçı Gökhan Güney hastaneye kaldırılmıştı! Son sağlık durumunu hastaneden açıkladı

Ancak 71 yaşındaki usta sanatçıdan korkutan bir haber geldi.

71 yaşındaki sanatçı Gökhan Güney hastaneye kaldırılmıştı! Son sağlık durumunu hastaneden açıkladı

Temiz Magazin'de yer alan habere göre Gökhan Güney, hastaneye kaldırıldı.

71 yaşındaki sanatçı Gökhan Güney hastaneye kaldırılmıştı! Son sağlık durumunu hastaneden açıkladı

Son olarak tetkikleri süren usta sanatçı sosyal medya hesabı üzerinden son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

71 yaşındaki sanatçı Gökhan Güney hastaneye kaldırılmıştı! Son sağlık durumunu hastaneden açıkladı

Güney, hastane odasından bir fotoğrafını paylaşarak, "Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte. Basında yer alan ve herkesi endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgi ile ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim." dedi.