8 ayda 28 kilo vererek tığ gibi kaldı! Oyuncu Onur Büyüktopçu’nun son hali herkesi şoke etti!

KAYRA ŞENOCAK

Kayra Şenocak, 'İsimsizler', 'Pulsar', ve 'Yarım Elma' gibi birçok başarılı dizide rol alan oyuncu başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncun işinde yakaladığı başarı kadar, verdiği kilolarla ve fit görünümüyle ses getiriyor.