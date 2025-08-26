Trend Galeri Trend Magazin 8 ayda 28 kilo vererek tığ gibi kaldı! Oyuncu Onur Büyüktopçu'nun son hali herkesi şoke etti!

8 ayda 28 kilo vererek tığ gibi kaldı! Oyuncu Onur Büyüktopçu'nun son hali herkesi şoke etti!

Magazin dünyasında enerjisi ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Onur Büyüktopçu, son aylarda bambaşka bir sebeple gündemde. 8 ay gibi kısa bir sürede 28 kilo vererek incecik bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali şaşkınlık yarattı!

Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:29
Magazin dünyasında esprili tavırları ve enerjik kişiliğiyle tanınan ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, son dönemde yaptığı açıklamalar sık sık gündeme geliyor.

Samimiyetiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Büyüktopçu, bu kez bambaşka bir yönüyle adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, günden güne eriyerek bambaşka bir görünme kavuştu.

8 ayda 28 kilo verip adeta tığ gibi kaşan Büyüktopçu, son olarak kameralar tarafından görüntülendi.

Kilosu yüzünden depresyona girdiğini söyleyen ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Elimde hamburgerle aynaya bakarken 'Bu böyle olmayacak' dedim ve sonraki 8 ayda 28 kilo verdim. İçimden Onur Büyüktopçu'nun 'Büyük'ü çıktı, 'Topçu'su kaldı!"

İĞNE İPLİĞE DÖNEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimler, görenleri şaşkına çeviriyor. İşte iğne ipliğe dönen ve görenlerin tanımakta zorluk çektiği o isimler!

ARDA KURAL

Bir döneme damga vuran Lise Defteri ve Emret Komutanım dizileriyle yıldızı parlayan Arda Kural, psikolojik sorunlar yaşaması üzerine ekranlara veda etmişti.

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu son olarak verdiği kilolarla dikkat çekti.

20 KİLO VERDİ!

Sıkı bir diyetle 20 kilo veren Arda Kural, takipçilerinden 'eski haline dönüyorsun' yorumları aldı.

ESİN GÜNDOĞDU

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi dizilerde yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor.

Bir dönem aldığı kilolar ile çok konuşulan Esin Gündoğdu, son olarak verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

72 KİLO VERDİ!

Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde tam 72 kilo veren başarılı oyuncu bambaşka birine dönüştü.

Esin Gündoğdu'nun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

KAYRA ŞENOCAK

Kayra Şenocak, 'İsimsizler', 'Pulsar', ve 'Yarım Elma' gibi birçok başarılı dizide rol alan oyuncu başarılarıyla adından söz ettiriyor. Yakışıklı oyuncun işinde yakaladığı başarı kadar, verdiği kilolarla ve fit görünümüyle ses getiriyor.

40 KİLO VERDİ!

1,5 yılda 40 kilo veren Şenocak, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek zayıfladığını söyledi.

Kayra Şenocak'ın kilo verdikten sonra kendi hesabında paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenesini kazandı.

Yakışıklı oyuncunun fit görünümü, iltifat dolu yağmurlar aldırdı.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

Yeşim Ceren Bozoğlu, son günlerde zayıflığı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. 50 yaşındaki oyuncunun verdiği kilolar merak konusu oldu.

'Doktorlar'ın 'Fikreti'i olarak hafızalara kazınan güzel oyuncun yeni görünmü oldukça beğeniliyor.

60 KİLO VERDİ!

Sosyal medyada yankı uyandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu.

Güzel oyuncunun yeni halini görenler tanımakta zorluk çekti.

DAMLA ERSUBAŞI

'Sihirli Annem'in 'Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, çalkantılı özel hayatı ile bir dönem gündemden düşmüyordu.

Kocasıyla yaşadığı sorunlarla magazine bomba gibi düşen Ersubaşı, eski haliyle de çok konuşuluyordu.

41 KİLO VERDİ!

Kiloları yüzünden bir dönem eleştiri yağmuruna tutulan Damla Ersubaşı, mide küçültme ameliyatı olarak tamı tamına 41 kilo verdi.

6,5 ayda kilo veren Ersubaşı, yeni haliyle oldukça beğeniliyor.