Trend
Galeri
Trend Magazin
8 ayda 28 kilo vererek tığ gibi kaldı! Oyuncu Onur Büyüktopçu'nun son hali herkesi şoke etti!
8 ayda 28 kilo vererek tığ gibi kaldı! Oyuncu Onur Büyüktopçu'nun son hali herkesi şoke etti!
Magazin dünyasında enerjisi ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Onur Büyüktopçu, son aylarda bambaşka bir sebeple gündemde. 8 ay gibi kısa bir sürede 28 kilo vererek incecik bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali şaşkınlık yarattı!
Giriş Tarihi: 26.08.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:29