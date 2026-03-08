Trend Galeri Trend Magazin 81 yaşında hala ikon! Nebahat Çehre tarzıyla çok konuşuldu...

81 yaşında hala ikon! Nebahat Çehre tarzıyla çok konuşuldu...

Nebahat Çehre, 81 yaşında olmasına rağmen zarafeti ve şıklığıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. İstinye Park'ta görüntülenen usta sanatçı, kendine has tarzıyla beğeni topladı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 08.03.2026 06:29
Türk sinema ve televizyon tarihinin en özel isimlerinden biri olan Nebahat Çehre, yarım asrı aşan kariyeriyle izleyicinin hafızasında silinmez bir yer edindi.

1960'lı yılların başında beyaz perdeye adım atan usta oyuncu, yıllar içinde hem sinema filmleri hem de televizyon dizilerinde unutulmaz karakterlere hayat verdi. "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Firdevs Yöreoğlu rolüyle geniş kitlelerin yeniden dikkatini çeken Çehre, ardından "Muhteşem Yüzyıl" da canlandırdığı Ayşe Hafsa Sultan karakteriyle de büyük beğeni topladı.

Usta oyuncu Nebahat Çehre, son olarak geçtiğimiz gün İstinye'de görüntülendi.

Şıklığıyla her zamanki gibi dikkat çeken usta sanatçının bir toplantı için AVM'ye geldiği öğrenildi. Bir mekanda gerçekleşen iş görüşmesi için gelen Çehre, toplantı öncesi kısa bir yürüyüş yaparak mağazalara göz attı. Zarif tarzıyla yine beğeni toplayan sanatçı, hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

"HAYATIMI KİMSE OYNAMASIN"

Öte yandan Çehre kendisine kendisine yöneltilen, "Hayatınız film olsa sizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna "Hayatımın film olmasını istemiyorum. Kimsenin de oynamasını istemem" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

81 yaşındaki sanatçı, geçen günlerde katıldığı bir programda kariyerine ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Çehre, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde yer alan ve karakterinin hikayesinin sona erdiği bölümü hiç izlemediğini söyledi. Bu tercihin ardında ise yıllardır aşamadığı bir korkunun yattığını dile getirmişti.

"ÖLÜME KARŞI BİR KORKUM VAR"

Usta oyuncu, bu konudaki hassasiyetini açık sözlülükle paylaşarak, "Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

VASİYETİNİ HAZIRLADI

Tüm bu korkularına rağmen hayatın gerçeklerini görmezden gelmediğini vurgulayan Nebahat Çehre, annesinin vefatının ardından önemli bir karar aldığını da ilk kez açıkladı. Yaklaşık 10 yıl önce vasiyetini hazırladığını belirten usta isim, bu adımı atmasının ardında kimseyi zor durumda bırakmama düşüncesinin yattığını söyledi. Çehre, vasiyetinin içeriği hakkında ise detay vermemeyi tercih etti.

Peki diğer ünlü isimlerin, korkularını, alışkanlıklarını ve takıntılarını biliyor musunuz?

İZZET YILDIZHAN

Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne almıştı.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlatmıştı: "Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor.

Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor.

"NAZARA İNANIYORUM"

Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor."

DEMET ŞENER

Zarif duruşu, kendine özgü tarzı ve etkileyici enerjisiyle uzun yıllardır adından söz ettiren Demet Şener, her zaman dikkat çeken bir isim oldu.

Sosyal medyadaki paylaşımları, şık kombinleri ve kendine has tavırlarıyla takipçilerini büyüleyen ünlü manken, özel yaşamında da titizlikten ödün vermeyen kişiliğiyle biliniyor.

Ancak Şener bu sefer hakkındaki bir gerçekle magazin gündemine geldi.

Bir televizyon programına katılan Şener, ilk kez takıntısından bahsetti.

Şener konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çok komik bir takıntım var. Tuvalet kağıtlarının çekilen kısmı önde duracak altta durmayacak. Gittiğim yerlerde de çeviririm"

Ünlü ismin tuvalet kağıdı takıntısı kısa sürede gündem oldu...

BAHAR ŞAHİN

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

28 yaşındaki oyuncu, takipçileriyle yaptığı samimi paylaşımda en büyük korkusunu açıkladı.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Şahin, futbol rekabetine göndermede bulunduğu açıklamasında esprili ifadeler kullandı.

Ünlü oyuncu, "Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de.. Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe.. Asla. İmkânsız ya! İmkânsız." sözleriyle dikkat çekti.

Bahar Şahin'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşım futbolseverler arasında eğlenceli yorumlara neden oldu.

ŞARKICI ALTAY

2000'li yıllarda adım attığı müzik kariyerinde güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Altay, özellikle 2013 yılında çıkardığı "Berduş" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.