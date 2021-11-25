Acemi Cadı’nın Rüya’sı İrem Erkaya ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoka uğrattı!

Başrollerini Nergis Kumbasar, Şenay Gürler, Merve Boluğur gibi isimlerin paylaştığı Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle hafızalarda yer edinen İrem Erkaya 'nın son halini görenler şaşırıyor.

1978, İstanbul doğumlu olan İrem Erkaya, 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü tamamladı. Modern dans eğitimi de bulunan Erkaya, halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır.