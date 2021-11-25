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Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoka uğrattı!

Bir döneme damga vuran "Acemi Cadı" adlı fantastik dizide 'Rüya' karakterine hayat veren oyuncu İrem Erkaya, uzun süredir gözlerden uzak duruyor. Acemi Cadı dizisinin 'Rüya'sı olarak hafızalara kazınan Erkaya'nın, şimdilerde neler yaptığı merak ediliyor. İrem Erkaya'nın son hali ortaya çıktı. Oyuncu, değişimiyle görenleri şaşkına uğrattı. İşte İrem Erkaya ve ünlü isimlerin inanılmaz değişimleri...

Giriş Tarihi: 25.11.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 17:10
Acemi Cadı’nın Rüya’sı İrem Erkaya ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoka uğrattı!

Başrollerini Nergis Kumbasar, Şenay Gürler, Merve Boluğur gibi isimlerin paylaştığı Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle hafızalarda yer edinen İrem Erkaya'nın son halini görenler şaşırıyor.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı İrem Erkaya ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoka uğrattı!

1978, İstanbul doğumlu olan İrem Erkaya, 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü tamamladı. Modern dans eğitimi de bulunan Erkaya, halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı İrem Erkaya ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoka uğrattı!

İrem Erkaya'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı İrem Erkaya ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoka uğrattı!

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Acemi Cadı’nın Rüya’sı İrem Erkaya ortaya çıktı! Değişimi görenleri şoka uğrattı!

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