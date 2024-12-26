Acı haber! Billur Kalkavan’ın kardeşi sahte alkol kurbanı oldu! Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Rıza Kalkavan'ın ölüm haberini gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu

"Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil."