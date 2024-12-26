Trend Galeri Trend Magazin Acı haber! Billur Kalkavan'ın kardeşi sahte alkol kurbanı oldu! Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti

Acı haber! Billur Kalkavan'ın kardeşi sahte alkol kurbanı oldu! Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti

Eyvah Kızım Büyüdü, Ihlamurlar Altında, Sultan, Servet Avcısı gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan geçtiğimiz yıllarda kansere yenik düşmüştü. Merhum oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi iş adamı Rıza Kalkavan da acı haber geldi. Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan sahte alkol kurbanı oldu.

Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:44
Acı haber! Billur Kalkavan’ın kardeşi sahte alkol kurbanı oldu! Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan 15 Ekim 2022 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.

Acı haber! Billur Kalkavan’ın kardeşi sahte alkol kurbanı oldu! Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'dan sonra iş insanı kardeşinden de acı haber geldi.

Acı haber! Billur Kalkavan’ın kardeşi sahte alkol kurbanı oldu! Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti

59 yaşındaki Rıza Kalkavan sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı haber! Billur Kalkavan’ın kardeşi sahte alkol kurbanı oldu! Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Rıza Kalkavan'ın ölüm haberini gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu

"Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil."

Acı haber! Billur Kalkavan’ın kardeşi sahte alkol kurbanı oldu! Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde de sahte alkol İstanbul'da 37 kişiyi hayattan koparmıştı.

SON DAKİKA SON DAKİKA