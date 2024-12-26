Trend
Galeri
Trend Magazin
Acı haber! Billur Kalkavan'ın kardeşi sahte alkol kurbanı oldu! Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
Acı haber! Billur Kalkavan'ın kardeşi sahte alkol kurbanı oldu! Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
Eyvah Kızım Büyüdü, Ihlamurlar Altında, Sultan, Servet Avcısı gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan geçtiğimiz yıllarda kansere yenik düşmüştü. Merhum oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi iş adamı Rıza Kalkavan da acı haber geldi. Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan sahte alkol kurbanı oldu.
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:44