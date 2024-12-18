Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi! Devasa yüzüğü göz kamaştırdı...

Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de bir dönem çöok konuşulan ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından Andre Lemmers ile evlendiğini duyurdu. 'RESMEN LİMA-LEMMERS OLDUM' Lima, Andre Lemmers ile ele ele tutuştuğu anları takipçileriyle paylaşan ünlü model 'Resmen Lima-Lemmers oldum' notunu düştü. Ünlü çift, 2022 Ağustos'ta Cyan Lima Lemmers adını verdikleri bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Lima'nın Marko Jaric ile birlikteliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı var. GÜZELLİK SIRRI MERAK KONUSUYDU... Adriana Lima'nın ışıltılı, canlı ve genç görünen cildinin sırrı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Lima'nın güzellik sırrı ise evinde pratik bir şekilde yapmış olduğu doğal bir maske. ADRİANA LİMA'NIN GÜZELLİK SIRRI Adriana Lima, genç görünen ve pürüzsüz cildinin sırrını evinde kendisinin hazırlamış olduğu bir maske olduğunu ifade etti. Lima, cilt bakımının oldukça önemli olduğunu altını çizerek güneş kremi sürmenin ne kadar önemli olduğunu da anlattı. Brezilya'da büyüdüğü yıllarda en çok kullandığı ürünün güneş kremi olduğunu ifade eden Lima, güneş kremi kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. 'DOĞAL YÜZ MASKESİ' Cildinin canlılığını korumak için Lima, ev yapımı Hindistan cevizi suyu ile bir maske yaptığını ifade etti. Cildini korumak için yalnızca 1 malzeme gerektiğini söyleyen Lima, ilk olarak buzdolabına taze hindistan cevizi suyu koymanız gerektiğini anlattı. Hindistan cevizi suyu biraz soğuduktan sonra, bir pamuk yardımı ile cildinize uygulayın. Bir süre bu şekilde bekledikten sonra yüzünüzü yıkayıp durulayabilirsiniz. HİNDİSTAN CEVİZİ SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR? Cilt kuruluğu yaşayan kişilerin cildini nemlendirir. İçerisinde bulunan sitokinler sayesinde cildin yenilenmesine yardımcı olur. Kırışıklık ve ince çizgi gibi yaşlanma belirtilerinin önüne geçer. Kolajen üretimini destekleyerek daha genç bir cilt görüntüsü elde etmenize yardımcı olur. Antibakteriyel özelliğinden dolayı sivilceleri iyileştirip sivilce oluşumunun önüne geçebilir. Ciltteki kararma ve lekelerin önüne geçebilir. HİNDİSTAN CEVİZİ SUYUNUN SAÇA FAYDALARI NELERDİR? Hindistan cevizi suyunun cilde olduğu gibi aynı şekilde saça da çeşitli faydaları bulunur. İçermiş olduğu vitamin ve minerallerden dolayı kuru saçların nemlendirilmesine yardımcı olarak, saçların daha sağlıklı ve güçlü uzamasını destekler. Saç köklerini besler ve saç dökülmesini azaltır. Saçın çok daha parlak görünmesine yardımcı olur. Saçları nemlendirerek kabarma ve elektriklenmeyi en aza indirmeyi sağlar.