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Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi! Devasa yüzüğü göz kamaştırdı...

"Victoria's Secret Meleği" olarak tanınan dünyaca ünlü model Adriana Lima'dan sevindiren haber geldi. 43 yaşındaki Adriana Lima, film yapımcısı Andre Lemmers ile hayatını birleştirdiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 18.12.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:31
Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi! Devasa yüzüğü göz kamaştırdı...

Metin Hara ile yaşadığı aşk ile Türkiye'de bir dönem çöok konuşulan ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından Andre Lemmers ile evlendiğini duyurdu.

Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi! Devasa yüzüğü göz kamaştırdı...

"RESMEN LİMA-LEMMERS OLDUM"

Lima, Andre Lemmers ile ele ele tutuştuğu anları takipçileriyle paylaşan ünlü model "Resmen Lima-Lemmers oldum" notunu düştü.

Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi! Devasa yüzüğü göz kamaştırdı...

Ünlü çift, 2022 Ağustos'ta Cyan Lima Lemmers adını verdikleri bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi! Devasa yüzüğü göz kamaştırdı...

Lima'nın Marko Jaric ile birlikteliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı var.

Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi! Devasa yüzüğü göz kamaştırdı...

GÜZELLİK SIRRI MERAK KONUSUYDU...

Adriana Lima'nın ışıltılı, canlı ve genç görünen cildinin sırrı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Lima'nın güzellik sırrı ise evinde pratik bir şekilde yapmış olduğu doğal bir maske.

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