Adriana Lima ile Andre Lemmers evlendi! Devasa yüzüğü göz kamaştırdı...

GÜZELLİK SIRRI MERAK KONUSUYDU...

Adriana Lima'nın ışıltılı, canlı ve genç görünen cildinin sırrı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Lima'nın güzellik sırrı ise evinde pratik bir şekilde yapmış olduğu doğal bir maske.