Trend Galeri Trend Magazin Aile mirasını devam ettirmek istemiş! Gonca Vuslateri çocukluk hayalini açıkladı: Büyüyünce yapmak istediği meslek...

Sevilen oyuncu Gonca Vuslateri, sahne ve ekranlardaki başarısının yanı sıra çocukluk yıllarına dair de samimi bir itirafta bulundu. Küçük yaşta farklı bir mesleğin hayalini kuran Vuslateri, bakın aslında ne olmak istemiş...

Giriş Tarihi: 28.12.2025 13:58
Türkiye'nin başarılı oyuncularından olan Gonca Vuslateri, hem yeteneği hem de sempatik kişiliğiyle ekranların ve tiyatro sahnelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Vuslateri, samimi tavırları ve doğal oyunculuğuyla da sıkça gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu, son olarak verdiği röportajda çocukluk yıllarına dair de samimi açıklamalarda bulundu.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ AÇIKLADI!

Bir davete konuşmacı olarak katılan güzel oyuncu küçükken hangi mesleği yapmak istediğini açıkladı.

"HEP ASKER OLMAK İSTEDİM"

Asker çocuğu olduğunu söyleyen Vuslateri, "Ben çok gürültülü bir evde büyüdüm. Asker çocuğuyum, annem ev hanımıydı. İkisi de çok okuyan bir karı kocaydı ama çok kavga ederlerdi. Şiddetin boyu oldukça yüksekti. Bu bir organizasyon meselesi. Mutluluğu, sevmeyi, problemleri organize ederek büyümüş biriyim. Benim serüvene dalış hikayem biraz böyle oldu. Kendimi ifade edebileceğim en güzel ortam sanat oldu. Ailem, akmak istediğim yönle kavga eden bir aile değildi. 8-9 yaşlarındayken Bursa'da tiyatroya başladım. Aslında ben hep asker olmak istedim. Babam, dedem askerdi; ailede polisler, şehitler var. Çok fazla rol model vardı" ifadelerini kullandı.

PEKİ GONCA VUSLATERİ'NİN OYUNCULUK DÜNYASINA NASIL ADIM ATTIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, kendi keşfedilme hikayesini verdiği röportajda paylaştı.

Vuslateri, ünlü olmadan önce Bodrum'da meşrubat satarak geçimini sağlıyormuş. Bir gün yine Bodrum sokaklarında meşrubat tepsisiyle dolaşırken, karşısına ünlü oyuncu Selçuk Yöntem çıkmış. Yöntem'in "Oyuncu musun?" sorusuyla başlayan sohbet, ikiliyi kısa sürede sıkı dost yapmış.

Ancak Vuslateri'nin meşrubat satıcılığından, tanınan bir oyuncuya uzanan hikayesi bununla sınırlı değil. Ünlü isim, kariyer öncesi yaptığı diğer işlerden de bahsetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında çalıştım, beyaz eşya tanıtımında balon şişirme işi bile yaptım. Bodrum'da boynuma tepsiyi asarak meşrubat sattım."

Güzel oyuncunun sanat yolunu seçmesinde annesinin etkisi büyük olmuş. Vuslateri, annesinin "Tiyatrocu ol" tavsiyesini dinleyip oyunculuğa adım atmış.

Müjdat Gezen'le yaşadığı bir anıyı ise şöyle anlattı: "17-18 yaşlarımda okulda yatıp kalkıyordum ve bu yoklukla baş edemeyeceğimi düşünüyordum. Müjdat Hoca bir gün 'Ben sana bu hakkı vermiyorum' diyerek masaya vurdu.

O andan sonra açlık ya da tokluk düşünmeden sadece sanatı düşünerek işime odaklandım"

Gonca Vuslateri, bu zorlu ama ilham verici süreç sayesinde hem tiyatroda hem de ekranda izleyicilerin gönlünde sağlam bir yer edindi...

DEMET AKALIN'IN KEŞFEDİLME YOLCULUĞU DA BİR O KADAR TESADÜF...

Türk pop müziğinin en güçlü ve kalıcı isimlerinden biri olan Demet Akalın, yıllardır hit şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor.

Sahne performansı, doğru şarkı seçimleri ve geniş repertuvarıyla dikkat çeken ünlü sanatçının kariyerindeki dönüm noktalarından biri ise müzik dünyasında bilinen bir isimle yollarının kesişmesi oldu.

Demet Akalın'ın yeteneğini ilk fark eden isimlerden biri olan Hakan Peker, sanatçının müzikle olan bağını ve ses rengini henüz kariyerinin başındayken keşfetti. Ünlü şarkıcı Akalın'ı keşfetme hikayesini 2. Sayfa kameralarına anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"ŞARKICILIK ONUN İÇİN ÜTOPİK BİR ŞEYDİ"

"Demet'le arabada oturuyorduk. Bir baktım mırıldanıyor, şarkı söylüyor. Sesinin rengi çok hoşuma gitti. O dönem ben prodüktördüm. Kendisine, 'Ses rengin gerçekten çok güzel' dedim. Ama o zamanlar onun için çok ütopik bir şey şarkıcılık.

1 AYDA YILDIZI PARLADI!

Bir gün uçakta karşılaştık. 'Hakan'cığım, ben bir albüm yaptım, dinlemeni istiyorum' dedi. Albümü dinledim ve çok beğendim. Yaklaşık bir ay içinde Türkiye'nin hitleri arasına girdi. Demet'in şöyle bir avantajı var; çok güzel şarkılar yakalıyor."

BAKIN HÜLYA AVŞAR NASIL KEŞFEDİLMİŞ!

Genç yaşlarında İstanbul'a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştiren Hülya Avşar, bu seyahati sırasında hayatının seyrini değiştirecek bir karşılaşma yaşadı.

Yakın arkadaşı Ercüment Çilingiroğlu'nun aracılığıyla dönemin ünlü reklamcılarından Nail Keçili ile tanışan Avşar, Keçili'nin dikkatini çekti.

Avşar'ın güzelliğini ve ekran ışığını fark eden Keçili, ailesiyle görüşerek onun bir güzellik yarışmasına katılmasını önerdi. İlk etapta bu fikre mesafeli yaklaşan Avşar, annesi Emral Avşar'ın teşvikiyle yarışmaya başvuru yapmaya karar verdi.

Ancak süreç hiç de kolay ilerlemedi. Aşiret geleneklerine bağlılığıyla bilinen babası Celal Avşar, kızının böyle bir organizasyonda yer almasına kesin bir dille karşı çıktı.

Tüm itirazlara rağmen Hülya Avşar, babasını ikna etmeyi başardı ve yarışma sürecine dahil oldu. Ön elemeleri geçerek 360 aday arasından sıyrılan Avşar, final gecesinde jüriyi etkileyerek birincilik tacını kazandı.

Fakat ünlü ismin sevinci uzun sürmedi. Kısa süre sonra Avşar'ın Mehmet Tecirli ile evli olduğunun ortaya çıkması, yarışmanın "bekar olma şartı" nedeniyle büyük bir krize yol açtı.

Bu gelişme üzerine kazandığı taç geri alındı ve kraliçelik unvanı ikinci olan yarışmacıya verildi. Her ne kadar resmi olarak birinciliği elinden alınmış olsa da Hülya Avşar'ın sahnedeki duruşu, güzelliği ve enerjisi yapımcıların gözünden kaçmadı.