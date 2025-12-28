Aile mirasını devam ettirmek istemiş! Gonca Vuslateri çocukluk hayalini açıkladı: Büyüyünce yapmak istediği meslek...

"HEP ASKER OLMAK İSTEDİM"

Asker çocuğu olduğunu söyleyen Vuslateri, "Ben çok gürültülü bir evde büyüdüm. Asker çocuğuyum, annem ev hanımıydı. İkisi de çok okuyan bir karı kocaydı ama çok kavga ederlerdi. Şiddetin boyu oldukça yüksekti. Bu bir organizasyon meselesi. Mutluluğu, sevmeyi, problemleri organize ederek büyümüş biriyim. Benim serüvene dalış hikayem biraz böyle oldu. Kendimi ifade edebileceğim en güzel ortam sanat oldu. Ailem, akmak istediğim yönle kavga eden bir aile değildi. 8-9 yaşlarındayken Bursa'da tiyatroya başladım. Aslında ben hep asker olmak istedim. Babam, dedem askerdi; ailede polisler, şehitler var. Çok fazla rol model vardı" ifadelerini kullandı.