Trend
Galeri
Trend Magazin
Aile mirasını devam ettirmek istemiş! Gonca Vuslateri çocukluk hayalini açıkladı: Büyüyünce yapmak istediği meslek...
Aile mirasını devam ettirmek istemiş! Gonca Vuslateri çocukluk hayalini açıkladı: Büyüyünce yapmak istediği meslek...
Sevilen oyuncu Gonca Vuslateri, sahne ve ekranlardaki başarısının yanı sıra çocukluk yıllarına dair de samimi bir itirafta bulundu. Küçük yaşta farklı bir mesleğin hayalini kuran Vuslateri, bakın aslında ne olmak istemiş...
Giriş Tarihi: 28.12.2025 13:58