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Ard arda paylaştığı pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2024 yılında neler yapmış neler!
Ard arda paylaştığı pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2024 yılında neler yapmış neler!
Ünlüler dünyası her zaman olduğu gibi bu yıl da durdurak bilmedi. 2025 yılına girmeden birçok ünlü isim 2024 senesinde neler yaptığını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bol gezmeli ve hareketli bir sene geçiren yıldız isimler, her anlarını da Instagram'dan yayınlamayı da ihmal etmedi... Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi oyuncu Fahriye Evcen de bu furyaya katılanlar arasında yerini aldı. Başarılı oyuncu son postunda bir yıl boyunca neler yaptığını paylaştı. Evcen'in fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:13