Trend Galeri Trend Magazin Ard arda paylaştığı pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2024 yılında neler yapmış neler!

Ard arda paylaştığı pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2024 yılında neler yapmış neler!

Ünlüler dünyası her zaman olduğu gibi bu yıl da durdurak bilmedi. 2025 yılına girmeden birçok ünlü isim 2024 senesinde neler yaptığını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bol gezmeli ve hareketli bir sene geçiren yıldız isimler, her anlarını da Instagram'dan yayınlamayı da ihmal etmedi... Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi oyuncu Fahriye Evcen de bu furyaya katılanlar arasında yerini aldı. Başarılı oyuncu son postunda bir yıl boyunca neler yaptığını paylaştı. Evcen'in fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:13
Ard arda paylaştığı pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2024 yılında neler yapmış neler!

Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında 2024 yılına ait fotoğraf serisi paylaştı. Ailesiyle bol bol zaman geçiren Fahriye Evcen'e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Ard arda paylaştığı pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2024 yılında neler yapmış neler!

Dizi sektörünün en sevilen isimlerden olan Fahriye Evcen, uzun süredir ekranlarda yer almayarak dikkat çekiyor. Hayranları güzel oyuncuyu her ne kadar dizilerde görmek istesede Fahriye Evcen'in şu anlık böyle bir planı yok gibi gözüküyor.

Ard arda paylaştığı pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2024 yılında neler yapmış neler!

"EN YAKIŞAN ÇİFTSİNİZ"

Evlilikleriyle göz dolduran Fahriye Evcen ve meslektaş eşi Burak Özçivit, 2017 yılında hayatlarını birleştirdiklerinden beri ilgi görüyor. Her adımları merakla takip edilen çifte sıklıkla "Ünlüler dünyasında en yakışan çift olabilirsiniz" şeklinde yorumlar geliyor.

Ard arda paylaştığı pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2024 yılında neler yapmış neler!

FAHRİYE EVCEN'İN 2024 ÖZETİ!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, bir seneyi nasıl geçirdiğini kendi hesabında paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerine gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bol bol gezen Evcen, ailesiyle birlikte eğlenceli vakitler geçirdi. Bakın Fahiriye Evcen'in 2024 yılı nasıl geçmiş!

Ard arda paylaştığı pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2024 yılında neler yapmış neler!

BAKIN FAHİRİYE EVCEN'İN 2024 YILI NASIL GEÇMİŞ!

Fahriye Evcen ailesiyle sık sık tatile çıkarak bu anlar hesabında paylaşıyor. Oğlu Karan ve Kerem'le çekildiği pozlar oldukça ilgi görüyor.

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