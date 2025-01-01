Ard arda paylaştığı pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2024 yılında neler yapmış neler!

FAHRİYE EVCEN'İN 2024 ÖZETİ!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, bir seneyi nasıl geçirdiğini kendi hesabında paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerine gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bol bol gezen Evcen, ailesiyle birlikte eğlenceli vakitler geçirdi. Bakın Fahiriye Evcen'in 2024 yılı nasıl geçmiş!