Trend Galeri Trend Magazin Aile sorunlarıyla gündemden düşmüyordu! Özcan Deniz'den bu sefer mutlu poz geldi: "Canım oğlum, iyi ki doğdun..."

Aile sorunlarıyla gündemden düşmüyordu! Özcan Deniz'den bu sefer mutlu poz geldi: "Canım oğlum, iyi ki doğdun..."

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Özcan Deniz kendi ailesiyle bağlarını koparmıştı. Her fırsatta ise eşi ve oğluyla paylaşımlar yapan ünlü isim son olarak dün oğlu Kuzey'in 8 yaşını eşi Samar Dadgar ile kutladı. İşte o kareler...

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 12:03
Aile sorunlarıyla gündemden düşmüyordu! Özcan Deniz’den bu sefer mutlu poz geldi: Canım oğlum, iyi ki doğdun...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir bazı aile üyeleriyle yaşadığı gerginliklerle gündemdeydi. Mahkemeye taşınan bu anlaşmazlıkların ardından sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Deniz, kendisinden 23 yaş küçük eşi Samar Dadgar'ın Instagram'da paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla adeta içini dökmüştü.

Aile sorunlarıyla gündemden düşmüyordu! Özcan Deniz’den bu sefer mutlu poz geldi: Canım oğlum, iyi ki doğdun...

Deniz, yaptığı yorumda hem duygusal hem de net bir mesaj vermişti: "Canım aşkım. Başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikayemsiniz."

Aile sorunlarıyla gündemden düşmüyordu! Özcan Deniz’den bu sefer mutlu poz geldi: Canım oğlum, iyi ki doğdun...

Bu sözlerle ailesine açık bir gönderme yaptığı düşünülen Özcan Deniz'in paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı takipçileri, ünlü sanatçının son dönemde yaşadığı ailevi sorunlara rağmen eşi ve oğluyla kurduğu hayatı korumaya çalıştığını savunmuştu.

Aile sorunlarıyla gündemden düşmüyordu! Özcan Deniz’den bu sefer mutlu poz geldi: Canım oğlum, iyi ki doğdun...

Geçmişte ablası ve kardeşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle magazin basınında sıkça yer alan Özcan Deniz'in bu açıklaması, taraflar arasındaki gerilimin henüz sona ermediğini de gözler önüne sermişti.

Aile sorunlarıyla gündemden düşmüyordu! Özcan Deniz’den bu sefer mutlu poz geldi: Canım oğlum, iyi ki doğdun...

OĞLUNA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!
Dikkatini oğluna ve eşine çeviren Özcan Deniz gün oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı.