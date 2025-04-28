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Aile sorunlarıyla gündemden düşmüyordu! Özcan Deniz'den bu sefer mutlu poz geldi: "Canım oğlum, iyi ki doğdun..."
Aile sorunlarıyla gündemden düşmüyordu! Özcan Deniz'den bu sefer mutlu poz geldi: "Canım oğlum, iyi ki doğdun..."
Son dönemde ailesiyle yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Özcan Deniz kendi ailesiyle bağlarını koparmıştı. Her fırsatta ise eşi ve oğluyla paylaşımlar yapan ünlü isim son olarak dün oğlu Kuzey'in 8 yaşını eşi Samar Dadgar ile kutladı. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 12:03