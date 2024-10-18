Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in inanılmaz değişimi! "Obayana’yı kalpten götürecek"

Şimdilerde tekrar bölümleri de büyük ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisi oyuncularının aradan geçen yıllarda son halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Obayana'nın büyük aşkı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden taksici Osman Aga'nın kızı Dilek şimdi ne yapıyor? Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu. Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. 2023 yılında eşi Cem Candar'dan boşanan, nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. Oyuncu Pelin Sönmez, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Daha çok yurt dışında olduğunu, sürekli gidip geldiğini belirten Sönmez, 'Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum, diziler de çalışma hayatı yoğun. Ama her sene bir sinema filmi yapmak istiyorum' dedi. Sönmez, 'Özel hayatınızda değişiklik olacak mı?' sorusuna da 'Evet olabilir' yanıtını verdi. İşte Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali ve birbirinden iddialı paylaşımları... Pelin Sönmez yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Pelin Sönmez, güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı. Dizide popüler olduğu yıllarda ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisiyle de gündemde olan Pelin Sönmez, bu ilişkiyle magazin gündeminde de oldukça yer bulmuştu. Ünlü isim, Murat Dalkılıç ayrılığının ardından Cengiz Çelik ile 2 yıl süren bir evlilik yaşamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan Sönmez, Çelik'ten 2016 yılında ayrılmıştı. 1988 doğumlu olan Sönmez, 2018 yılında Cem Candar ile nikah masasına oturmuştu. Sönmez'in bu evliliği de 2023'de son buldu. Max Bendo, yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Obayana karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Obayana karakteri ile hafızalara kazınan sempatik isim, En Son Babalar Duyar dizisinde de rol almıştı. Sevimli halleri ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Son hali ortaya çıkan Max Bendo sosyal medyada ilgi odağı oldu. Peki Max Bendo şimdilerde ne yapıyor? 2008-2012 yılları arasında yayımlanan Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı dizide Obayana karakterine hayat veren Max Bendo'nun son hali dikkat çekti. En Son Babalar Duyar ile oyunculuğa adım atan Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Obayana rolü ile hafızalara kazınan Max Bendo Instagram'da 'obayanaofficial' kullanıcı adı ile paylaşımlar yapıyor. Animatörlük yaparken dizi oyuncusu olan Max Bendo Türkiye'ye gelip oyunculuk yapmaya başladıktan sonra Türk vatandaşlığına geçmişti. Bakın Max Bendo şimdi ne yapıyor... Max Bendo'yu yeniden televizyon ekranında gören hayranları oldukça şaşırdı. Obayana Max Bendo şimdilerde 'Su Savaşları' programında su kuyusu açıyor... İşte Akasya Durağı'nın Obayana'sının son hali... Max Bendo, dizideki partneri Dilek yani Pelin Sönmez ile yıllar sonra bir araya gelmiş ve pozlarını sosyal medyada paylaşmıştı. Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in değişimi de Max Bendo kadar dikkat çekmişti. Bir döneme damga vuran oyuncuların değişimleri şaşırtıyor! Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Ürperi' karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Soylu'nun son hali merak konusu oldu. Bugüne kadar 'Hayat Bilgisi', Şehnaz Tango', 'Süper Babaanne', 'Pis Yedili' ve 'Tehlikeli Karım' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizide rol alan deneyimli oyuncu Ceren Soylu yıllar sonra ortaya çıktı. Ceren Soylu'nun yıllar içindeki değişimi ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun son hali. Şimdilerde 50 yaşında olan Soylu, son röportajında, 'Hayat Bilgisi dönemi çok güzeldi. O dönemin şartlarında güzel bir iş çıkardık. Hayat Bilgisi bugün yapılsa tutmayabilirdi. O yıllar özlemle yad ediyorum' ifadelerini kullanmıştı. Ceren Soylu kimdir, 1994 yılında başrollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı 'Şehnaz Tango' dizisinde dizi oyunculuğuna başladı. Ceren Soylu, 23 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Nigar Ceren Soylu'dur. 1986-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi A.B.D.da okudu. 1993-1995 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Operet ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümünde okudu. 1994-1996 yılları arasında Timur Selçuk'dan Şan Eğitimi aldı. 1996-1999 yılları arasında Amsterdam Sanat Akademisi Yeni dansı Geliştirme Ana bilim dalında Performans çalışması yaptı. Arka Sıradakiler'in sevilen karakteri Oktay'ı canlandıran Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Bir döneme damga vuran gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler oyuncuları ile merak konusu oldu. Yayınlandığı dönemde Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi. Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. İşte Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Bülent Çetinaslan'ın son hali övgüleri topladı. Yakışıklı oyuncunun sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Bülent Çetinaslan, Arka Sıradakiler dizisinde 2007-2012 yılları arasında kesintisiz olarak rol aldı. Hatta aynı karakterle 2010 yılında Öğretmen Kemal dizisinde de yüzünü gösterdi. Ancak bu projeden sonra 3 yıllık bir aranın ardından 2014'te TRT Çocuk'ta Pırdino adlı bir animasyon dizide tekrar karşımıza çıktı.