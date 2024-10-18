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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in inanılmaz değişimi! "Obayana’yı kalpten götürecek"

Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtan oyuncu Pelin Sönmez, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sönmez, inanılmaz değişimiyle şoke etti.

Giriş Tarihi: 18.10.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:33
Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in inanılmaz değişimi! Obayana’yı kalpten götürecek

Şimdilerde tekrar bölümleri de büyük ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisi oyuncularının aradan geçen yıllarda son halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Obayana'nın büyük aşkı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez.

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in inanılmaz değişimi! Obayana’yı kalpten götürecek

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden taksici Osman Aga'nın kızı Dilek şimdi ne yapıyor?

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in inanılmaz değişimi! Obayana’yı kalpten götürecek

Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in inanılmaz değişimi! Obayana’yı kalpten götürecek

Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in inanılmaz değişimi! Obayana’yı kalpten götürecek

2023 yılında eşi Cem Candar'dan boşanan, nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.

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