"Akbilimi bile sen dolduruyordun" demişti! Nez'le yürümeyen ilişkisinden sonra Rüştü Onur Atilla boşandığı eşine döndü: Bodrum'dan sürpriz görüntü!

Rüştü Onur Atilla ve 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız herkesi şaşırtarak yeniden bir araya geldi. Hem de Bodrum'da tatil yaparken ev bakarken görüntülendiler! Peki bu sürpriz barışmanın perde arkasında neler var? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.08.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 11:27
Sevilen oyunculardan Rüştü Onur Atilla, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; geçtiğimiz yıl, 10 yıllık evliliğini sonlandırdığı eşi Sinem Ayyıldız'a geri dönen oyuncu, ailesiyle birlikte Bodrum'da keyifli bir tatil yapıyor. Ayrılıktan sonra şarkıcı Nez'le kısa süreli bir ilişki yaşayan Atilla, yaşananların ardından eski eşiyle yollarını birleştirme kararı aldı.

20 GÜNLÜK AŞK, 1 YILLIK SESSİZLİK VE SÜRPRİZ BARIŞMA

Atilla ve Ayyıldız çifti, 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmış, bu ayrılığın ardından sadece 20 gün sonra Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez'le olan birlikteliğini sosyal medyada duyurarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak çok konuşulan bu aşk uzun ömürlü olmadı. Nez, ağustos ayında ilişkiyi sonlandırdıklarını açıklamıştı.

İlişkinin yankıları sürerken, Sinem Ayyıldız'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çarpıcı açıklamalar da dikkat çekmişti. Takipçilerinden gelen destek mesajlarına samimi ve zaman zaman sitemkâr yanıtlar veren Ayyıldız, "Herkes hak ettiğini yaşasın" diyerek duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN BAŞLAYAN GÖRÜŞMELER AŞKA DÖNÜŞTÜ

2014 yılında hayatlarını birleştiren Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız'ın Kemal (2018) ve Uygar (2021) adında iki çocukları bulunuyor. Ayrılıktan sonra çocuklarının psikolojisini ön planda tutan çift, sık sık bir araya geldi. Zamanla bu görüşmeler eski duyguları da beraberinde getirdi ve ikili yeniden bir araya gelme kararı aldı.

Barışma kararının ardından ailecek Bodrum'un yolunu tutan çift, şu sıralar Akyarlar bölgesinde tatilin tadını çıkarıyor. Aynı zamanda bölgede satılık evlere baktıkları öğrenildi. Bu detay, ilişkinin kalıcı olması yönünde ciddi adımlar atıldığını gösteriyor.

LİSE AŞKI, ZORLU YILLAR VE YENİDEN BAŞLAYAN BİR HİKÂYE

Atilla, daha önce yaptığı paylaşımlarda lise yıllarından beri hayatında olan eşi için duyduğu derin sevgiyi dile getirmişti. "Akbilimi bile sen dolduruyordun" diyerek zor dönemlerden birlikte geçtiklerini hatırlatan oyuncu, eşiyle olan bağını her fırsatta vurgulamıştı.

Aradan geçen zaman, yaşanan ayrılık ve yeni ilişkiler, ikilinin yollarını ayırsa da, görünüşe göre bağlarını koparamadı. Şimdi ise hem kendileri hem de çocukları için yeni bir başlangıç yapma yolundalar. Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız'ın sürpriz barışması, magazin dünyasında "ikinci şanslara inananlar" için umut verici bir gelişme olarak yorumlanıyor.

ESKİ EŞİYLE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YENİDEN EVLENEN BİR DİĞER İSİM: İSMAİL HACIOĞLU!

Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. İsmail Hacıoğlu ilk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever'le yapmış, çift 2015'te boşanmıştı.

Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki'den de 2020 yılında boşanmıştı.

Boşandıktan sonra oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşayan Hacıoğlu'nun bu ilişkisi kısa sürmüştü.

Ardından Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, bu ilişkisinde de mutluluğu bulamamıştı.

Büyük aşk yaşadığı ve evlenmeleri beklenen sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile ayrılan İsmail Hacıoğlu, eski eşine geri dönmüştü...

Ancak aşklarına bir şans daha veren ikili birlikteliklerini sonlandırdıklarını bu sözlerle duyurmuştu:

"ORTAK HAYATIMIZA SON VERDİK"

Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak, ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz.

Duygu Kumarki, Hacıoğlu'nun soyadını Instagram hesabından bir türlü silemediğini açıklamıştı. Kumarki, çareyi hesabını kapatmakta bulmuştu.

İsmail Hacıoğlu ile boşandığı eşi Duygu Kumarki yine barıştıklarını duyurdu. Çift sosyal medyadan romantik pozlarını paylaşarak bir araya geldiklerini bu kareyle ilan etmişti.

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

2016'da evlenip 2022'de boşanan Duygu Kumarki-İsmail Hacıoğlu çifti bir kez daha nikah masasına oturdu. Teknede gerçekleşen törene ikilinin yakın dostları ve ailesi katıldı.

"Yemin" isminde kızları olan çift, ayrı kaldıkları 5 yıl boyunca birçok kez beraberliklerine şans vermişti.

BABASI FENERBAHÇE'NİN YILDIZIYMIŞ...

Özel hayatındaki gelişmelere adından söz ettiren ünlü oyuncunun babası da çok ünlüymüş.

İsmail Hacıoğlu'nun babası Mehmet Hacıoğlu'nun eski Fenerbahçe futbolcusu olduğu ortaya çıktı.

Bulgar Mehmet lakaplı eski defans oyuncusu olan Mehmet Hacıoğlu, 2014 yılından bu yana antrenörlük yapmaktadır.

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Hayati Hamzaoğlu-Deniz Hamzaoğlu

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Göksel Arsoy- Gökhan Arsoy

Baba oğul

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

Macit Flordun-Tardu Flordun