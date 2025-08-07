"Akbilimi bile sen dolduruyordun" demişti! Nez'le yürümeyen ilişkisinden sonra Rüştü Onur Atilla boşandığı eşine döndü: Bodrum'dan sürpriz görüntü!

Aradan geçen zaman, yaşanan ayrılık ve yeni ilişkiler, ikilinin yollarını ayırsa da, görünüşe göre bağlarını koparamadı. Şimdi ise hem kendileri hem de çocukları için yeni bir başlangıç yapma yolundalar. Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız'ın sürpriz barışması, magazin dünyasında "ikinci şanslara inananlar" için umut verici bir gelişme olarak yorumlanıyor.