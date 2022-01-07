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Aleyna Tilki rapçi Uzi ile aşk mı yaşıyor? İddialara son noktayı koydu!

14 yaşında şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı, özel hayatıyla da merak ediliyor. Geçen aylarda iş insanı Haldun Demirhisar ile adı aşk dedikodularına karışan Tilki'nin, son günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'ya gönlünü kaptırdığı konuşuluyordu. Aleyna Tilki'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 15:09
Aleyna Tilki rapçi Uzi ile aşk mı yaşıyor? İddialara son noktayı koydu!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.

Aleyna Tilki rapçi Uzi ile aşk mı yaşıyor? İddialara son noktayı koydu!

Muhabirlerle sohbet eden 21 yaşındaki şarkıcı, yılbaşında konser vermediğini, sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın yaparak, sevenleriyle bir araya geldiğini ifade etti.

Aleyna Tilki rapçi Uzi ile aşk mı yaşıyor? İddialara son noktayı koydu!

"AİLEMİ ÇOK KORKUTTU!"

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte yaşadığı Üsküdar'daki siteye gizlice girmeye çalışan takıntılı hayranıyla ilgili konuşan Tilki, "Hayran' demek doğru olmaz aslında ona, ailemi çok korkuttu! Bir de serbest bırakılması üzdü bizi." dedi.

Aleyna Tilki rapçi Uzi ile aşk mı yaşıyor? İddialara son noktayı koydu!

Şarkıcı, yüzündeki morluğu soran gazetecilere, "Ben biraz sakarım, bir yerlere çarpıyorum. Sık sık bir yerimde yara bere oluyor." yanıtını verdi.

Aleyna Tilki rapçi Uzi ile aşk mı yaşıyor? İddialara son noktayı koydu!

'AŞK' İDDİALARINA YANIT

Son günlerde adı 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılan Aleyna Tilki, "Şu anda hayatımda kimse yok!" diyerek, aşk iddialarına son noktayı koydu.

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