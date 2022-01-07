Aleyna Tilki rapçi Uzi ile aşk mı yaşıyor? İddialara son noktayı koydu!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.
Muhabirlerle sohbet eden 21 yaşındaki şarkıcı, yılbaşında konser vermediğini, sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın yaparak, sevenleriyle bir araya geldiğini ifade etti.
"AİLEMİ ÇOK KORKUTTU!"
Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte yaşadığı Üsküdar'daki siteye gizlice girmeye çalışan takıntılı hayranıyla ilgili konuşan Tilki, "Hayran' demek doğru olmaz aslında ona, ailemi çok korkuttu! Bir de serbest bırakılması üzdü bizi." dedi.
Şarkıcı, yüzündeki morluğu soran gazetecilere, "Ben biraz sakarım, bir yerlere çarpıyorum. Sık sık bir yerimde yara bere oluyor." yanıtını verdi.
'AŞK' İDDİALARINA YANIT
Son günlerde adı 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılan Aleyna Tilki, "Şu anda hayatımda kimse yok!" diyerek, aşk iddialarına son noktayı koydu.