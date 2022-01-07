Aleyna Tilki rapçi Uzi ile aşk mı yaşıyor? İddialara son noktayı koydu!

Muhabirlerle sohbet eden 21 yaşındaki şarkıcı, yılbaşında konser vermediğini, sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın yaparak, sevenleriyle bir araya geldiğini ifade etti.

"AİLEMİ ÇOK KORKUTTU!"

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte yaşadığı Üsküdar'daki siteye gizlice girmeye çalışan takıntılı hayranıyla ilgili konuşan Tilki, "Hayran' demek doğru olmaz aslında ona, ailemi çok korkuttu! Bir de serbest bırakılması üzdü bizi." dedi.