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Alişan 'En güzel kayınvalide bende' demişti... Buse Varol'un annesi hayran bıraktı! "Hangisi anne, hangisi kızı"

Ünlü türkücü Alişan 2018 yılından bu yanan mutlu bir evlilik sürdüren Buse Varol, sosyal medya hesabından annesi Birsen Özgan'ı paylaştı. Gencecik gösteren Birsen Özgan güzelliğiyle hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, "Hangisi anne, hangisi kızı" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 13:29
Alişan ’En güzel kayınvalide bende’ demişti... Buse Varol’un annesi hayran bıraktı! Hangisi anne, hangisi kızı

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında mutluluğa 'evet' demişti.

Alişan ’En güzel kayınvalide bende’ demişti... Buse Varol’un annesi hayran bıraktı! Hangisi anne, hangisi kızı

2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Alişan ’En güzel kayınvalide bende’ demişti... Buse Varol’un annesi hayran bıraktı! Hangisi anne, hangisi kızı

Sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi gören ünlü çift, bu kez Buse Varol'un annesi Birsen Özgan ile gündeme geldi.

Alişan ’En güzel kayınvalide bende’ demişti... Buse Varol’un annesi hayran bıraktı! Hangisi anne, hangisi kızı

"EN GÜZEL KAYINVALİDE BENDE"

Alişan geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutladığı kayınvalidesi ile pozuna, "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" notunu düşmüştü.

Alişan ’En güzel kayınvalide bende’ demişti... Buse Varol’un annesi hayran bıraktı! Hangisi anne, hangisi kızı

Buse Varol annesini paylaştı, çok genç gösteren Birsen Özgan güzelliğiyle de hayran bıraktı.