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Alişan 'En güzel kayınvalide bende' demişti... Buse Varol'un annesi hayran bıraktı! "Hangisi anne, hangisi kızı"
Alişan 'En güzel kayınvalide bende' demişti... Buse Varol'un annesi hayran bıraktı! "Hangisi anne, hangisi kızı"
Ünlü türkücü Alişan 2018 yılından bu yanan mutlu bir evlilik sürdüren Buse Varol, sosyal medya hesabından annesi Birsen Özgan'ı paylaştı. Gencecik gösteren Birsen Özgan güzelliğiyle hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, "Hangisi anne, hangisi kızı" yorumunda bulundu.
Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 13:29