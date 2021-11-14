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Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! ‘Buse olmasaydı ne yapardım bilmiyorum’

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan, bir süre önce vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin kendisini nasıl sarstığını anlattı.

Giriş Tarihi: 14.11.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 10:00 PAYLAŞ