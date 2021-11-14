Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! ‘Buse olmasaydı ne yapardım bilmiyorum’

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş, yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan, bir süre önce vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin kendisini nasıl sarstığını anlattı.
Geçtiğimiz akşam Ağaoğlu Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da Alişan ve Ebru Yaşar sahnedeydi.
Canlı müzik öncesi gazetecilerle bir araya gelen Alişan, bir süre önce vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin kendisini nasıl sarstığını şu sözlerle anlattı:
"Sahneye çıktığımda ilk yarım saat genellikle donuk ve tutuk oluyorum. En yakınını kaybettikten sonra şarkı söylemek çok zor bir karardı benim için.
Buse benim en büyük destekçim. Benim en büyük şansım, o olmasaydı ne yapardım bilmiyorum."