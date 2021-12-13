Trend Galeri Trend Magazin Ameliyat olmaya hazırlanan Seren Serengil'den canlı yayında korkutan sözler: Ameliyat masasında kalabilirim!

Ameliyat olmaya hazırlanan Seren Serengil'den canlı yayında korkutan sözler: Ameliyat masasında kalabilirim!

Ünlü sunucu Seren Serengil, son dönemde sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Zayıflık uğruna birkaç kez bıçak altına yatan ve 43,5 kiloya kadar düşen Serengil, Dumping Sendromu'na yakalanmıştı. Hastalığına rağmen "Söylemezsem Olmaz" programındaki sunuculuk görevine devam eden ünlü isim, canlı yayında sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Cuma sabahı ameliyat olacağını ve bu ameliyatın 5 saat süreceğini söyleyen Seren Serengil, hayati riskinin de yüksek olduğunu belirtti. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 16:08
Ameliyat olmaya hazırlanan Seren Serengil’den korkutan sözler: Ameliyat masasında kalabilirim!

Uzun süredir dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Ameliyat olmaya hazırlanan Seren Serengil’den korkutan sözler: Ameliyat masasında kalabilirim!

Hafta sonunu hastanede geçiren ve günden güne eriyen Serengil geçtiğimiz gün ölüm riskinin olduğunu da söyleyerek herkesi korkuttu.

Ameliyat olmaya hazırlanan Seren Serengil’den korkutan sözler: Ameliyat masasında kalabilirim!

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil hakkında, "Sağlık durumu nasıl, öldü mü, yaşıyor mu, iyileşecek mi?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Ameliyat olmaya hazırlanan Seren Serengil’den korkutan sözler: Ameliyat masasında kalabilirim!

Apar topar hastaneye kaldırılınca merak edilen Serengil canlı yayında son durumunu açıkladı.

Ameliyat olmaya hazırlanan Seren Serengil’den korkutan sözler: Ameliyat masasında kalabilirim!

"ZOR BİR AMELİYAT OLACAK"

Seren Serengil cuma günü 5 saat sürecek olan bir ameliyata gireceğini söyledi.

SON DAKİKA SON DAKİKA