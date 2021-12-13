Ameliyat olmaya hazırlanan Seren Serengil'den canlı yayında korkutan sözler: Ameliyat masasında kalabilirim!

Uzun süredir dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Hafta sonunu hastanede geçiren ve günden güne eriyen Serengil geçtiğimiz gün ölüm riskinin olduğunu da söyleyerek herkesi korkuttu.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil hakkında, "Sağlık durumu nasıl, öldü mü, yaşıyor mu, iyileşecek mi?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Apar topar hastaneye kaldırılınca merak edilen Serengil canlı yayında son durumunu açıkladı.