Trend Galeri Trend Magazin Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e aşk sözleri: "Koca yürekli adam"

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e aşk sözleri: "Koca yürekli adam"

İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'nin operasyonu başarıyla sonuçlandı. Bir süredir sağlık sorunuyla mücadele eden Şefkatli, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmezken, bu süreçte her adımında yanında olan eşi İdo Tatlıses'i de unutmadı.

Giriş Tarihi: 11.10.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 16:22
Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

Sanatçı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlilik yolunda birleşerek hayatını birleştirmişti.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

Çift, mutluluklarını 22 Ocak 2024'te dünyaya gelen ikiz oğullarıyla perçinledi.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

Ünlü çift, oğullarına Ayel ve Sinan Emir isimlerini verdi.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

İkizlerinin sağlık sorunlarıyla zorlu bir süreç yaşayan çift, daha sonra güzel haberlerle takipçilerini sevindirmişti. Ancak bir süredir sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdüren aile, bu kez Yasemin Şefkatli'nin yaptığı açıklamayla hayranlarını endişelendirdi.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

AĞLAYARAK PAYLAŞIM YAPTI!

Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında paylaştığı gözyaşları içindeki bir fotoğrafıyla yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaşmıştı.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

ÜŞÜTTÜĞÜNÜ SANDI GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI
Şefkatli, "Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktı. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Şu an birkaç müdahale ile iyiyim ama haftaya ameliyat olacağım" yazmıştı.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

"BİR SÜRE KUCAK YOK"
Oğluyla paylaşım yapan Şefkatli, "Bir süre kucak yok... Ağır kaldırmamam gerekiyormuş... 'Bunu mu taktın?' diyeceksiniz. Nedense bir tek bunu taktım" demişti.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

AMELİYAT İÇİN TARİH VERDİ
Şefkatli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Yarın ertelediğim göbek fıtığı ameliyatını oluyorum. Acaba sonrasında ne kadar süre yine çocukları kucağıma almamam ve spora falan gitmemem gerekiyor? Neyse... Her zaman ne diyoruz? 'Allah başka dert vermesin' diyoruz" diyerek ameliyat tarihini açıklamıştı.

Yasemin Şefkatli ameliyat oluyor! "Allah başka dert vermesin" | Video

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI
Operasyonu başarıyla tamamlanan ünlü isimden ilk paylaşım geçtiğimiz gün geldi. Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Şefkatli, sevenlerine teşekkür etti ve "Şükür çok iyiyim" diyerek son durumunu duyurdu. Yasemin Şefkatli'ye kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

"KOCA YÜREKLİ ADAM"

Son olarak bir süredir sağlık sorunuyla gündemde olan Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ile bir paylaşım yaparak bu süreçte onu hiç yalnız bırakmadığından bahsetti. Paylaşımına "Çok uykusuz ve yorgunuz, ben ne yaşarsam benimle onu yaşayan koca yürekli adam" notunu düşen Şefkatli, bu paylaşımı ile eşi Tatlıses'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

Çiftin paylaşımları sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce de ikizlerinin yaşadığı sağlık sorunlarıyla endişelendiren ikilinin oğullarından güzel haber gelmişti.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

Öte yandan Oğulları Ayel'in doğduktan sonra bazı sağlık sorunları olduğunu sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Yasemin Tatlıses, sevinçli haberi aylar sonra vermişti.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

Yasemin Şefkatli, kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki kez operasyon geçiren Ayel ile ilgili güzel haberi duyurmuştu.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

"BEKLERKEN ÇILDIRDIK"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, ikizleriyle yaptığı paylaşımına "Şükür... Beklerken çıldırdık" notunu düşmüştü.

"BİTTİ, GİTTİ DİYELİM"

Ünlü isim, "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti, gitti diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

İDO TATLISES İKİZLERİN SAĞLIK SÜRECİ HAKKINDA KONUŞTU
İdo Tatlıses, katıldığı bir programda, "Çocuğumun sağlığı için doktor 'çok iyi' dediğindeki şükrümü anlatamam, onu benle yaşamanız lazım. Annemde ve babamda bazı sorunlar yaşadım, ama o zamanlar çocuktum, kendi çocuğumla alakalı olunca, insanın kendi çocuğuyla sınanması bambaşka bir şeymiş" diyerek yaşadıkları süreci anlattı.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

"EV DELİLER HASTANESİNE DÖNDÜ"
Bu süreçte annesi Derya Tuna'nın desteğini de anlatan İdo Tatlıses, "Annem çok iyi bir babaanne oldu. Sanki annem 2 tane doğurmuş gibi... Aynı şekilde Yasemin'in annesi de öyle. Bir gün at, bir gün eşek oluyorlar. Ev, deliler hastanesine döndü. Çocukların dedeleriyle de araları iyi. Babam bir güldürme formülü bulmuş, çocukları güldürüyor" dedi.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

YASEMİN ŞEFKATLİ DE, İDO TATLISES'İN BABALIĞINI ANLATMIŞTI

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses'in nasıl bir baba olduğunu şu sözlerle anlatmıştı; "Çok iyi bir baba, görüyorsunuzdur zaten. Genelde her durumda yanımızda o da.

Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses’e aşk sözleri: Koca yürekli adam

Çalışmadığı günlerde çocuklarla vakit geçiriyor. Bazen ben çok bitik olduğumda o devreye giriyor. Gayet iyi bir baba."