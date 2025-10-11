Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e aşk sözleri: "Koca yürekli adam"

"KOCA YÜREKLİ ADAM"

Son olarak bir süredir sağlık sorunuyla gündemde olan Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ile bir paylaşım yaparak bu süreçte onu hiç yalnız bırakmadığından bahsetti. Paylaşımına "Çok uykusuz ve yorgunuz, ben ne yaşarsam benimle onu yaşayan koca yürekli adam" notunu düşen Şefkatli, bu paylaşımı ile eşi Tatlıses'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.