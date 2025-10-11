Trend
Galeri
Trend Magazin
Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e aşk sözleri: "Koca yürekli adam"
Ameliyattan çıktı kocasına sarıldı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e aşk sözleri: "Koca yürekli adam"
İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'nin operasyonu başarıyla sonuçlandı. Bir süredir sağlık sorunuyla mücadele eden Şefkatli, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmezken, bu süreçte her adımında yanında olan eşi İdo Tatlıses'i de unutmadı.
Giriş Tarihi: 11.10.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 16:22