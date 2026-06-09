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 Amine Gülşe'den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: "Kolay olmayacak..."

Eski futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 3 çocuk annesi olan Amine Gülşe, adeta inzivaya çekildiği o dönemin ardından radikal bir adım attı.

Giriş Tarihi: 09.06.2026 16:32 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 16:42
Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

2019'da nikah masasına oturan Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, sırasıyla 2020'de kızları Eda'yı, 2022'de ise Ela'yı kucaklarına alarak büyüyen yuvalarının mutluluğunu paylaşmıştı.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Ünlü çift, müjdeli haberi yine sosyal medyadan duyurarak üçüncü kızlarına kavuşmanın sevincini yaşamıştı. Minik kızlarına "Elisa" adını veren çift, gönderilerinde "Allah'a şükürler olsun, sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Elisa" notunu düşmüştü.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşayan tescilli güzel, doğumun ardından kendisi için yeni bir sayfa açtı.

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Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Gülşe, uzun zaman sonra spora başladığını şu sözlerle duyurdu: "1 sene sonra sahalara geri dönüş yapıldı. Eski hale dönmek kolay olmayacak ama bir yerden başlamak lazım"

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Peki diğer ünlü isimlerin çocuklarını daha önce görmüş müydünüz?

ESRA DERMANCIOĞLU

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından geçtiğimiz haftalarda paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yaratmıştı.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı:

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

OYUNCAK BEBEK OLDU!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sessiz sedasız sevgilisi Ural Kaspar'la nikah masasına oturmuştu.

Helvacıoğlu çok geçmeden sevenlerine müjdeli haberi vermiş ve anne olacağını duyurmuştu.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getiren Helvacıoğlu ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Anne olduktan sonra kızıyla olan mutlu anlarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kalplerini ısıttı.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, bu kez minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı...

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınladı.

Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! "Bir futbolcu kolay yetişmiyor"

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Futbolla yakından ilgilendiği bilinen Alişan, paylaşımına "Bir futbolcu kolay yetişmiyor arkadaşlar" notunu düştü. Ünlü isim paylaşımıyla birçok beğeni aldı.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Amine Gülşe’den radikal karar! 1 yıl sonra sahalara geri döndü: Kolay olmayacak...

Mart 2024'te bir süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.