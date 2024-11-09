Ankaralı Turgut’tan haber var... Son durumunu kızı açıkladı

Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, geçirdiği zorlu süreci anlatmıştı. ENTÜBE EDİLDİ Sanatçı, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Ankaralı Turgut'un entübe edildiği açıklandı. 'DURUMU KRİTİK' Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, 'Akşam entübe edildi. Durumu kritik' dedi. Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Kızı Eylem Boran basında çıkan haberleri yalanladı. Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiği iddia edildi. Kızı Eylem Boran, yaptığı açıklamada çıkan haberleri yalanladı. Babamın durumunda değişiklik yok diyen kızı Boran, 'Lütfen kimse çıkan haberlere güvenmesin.'' diye konuştu. KIZINDAN AÇIKLAMA: DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK Basında çıkan Ankaralı Turgut öldü haberleriyle ilgili kızı açıklama yaptı. Kızı Eylem Hanım şu açıklamalarda bulundu: ''Kesinlikle yalan haberdir. Babam şu an entübede, yoğun bakımda. Genel durumu kritik. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kimse buna inanmasın. Sabahlara kadar Allah razı olsun herkes aradı sordu. Kesinlikle yalan haberdir, lütfen kimse inanmasın.'' Durumu aynı değişen bir şey yok. Değişiklik hiç olmadı. Şu anda da yoldayım babama gidiyorum. Doktorla görüştüm, 'getirdiğiniz gibi, hiçbir tepki alamıyoruz' dedi. Aynı götürdüğümüz gibi kalmış. Koma durumunda'' diye konuştu. 'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN' Ankaralı Turgut'un sağlık durumunu kızı açıkladı. Dün akşam saatlerinde ünlü türkücünün sosyal medya hesabından paylaşım yapan kızı Eylem Boran 'Babamın son durumu yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız 'elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin...08/11/2024' dedi. 'SON SÖZLERİ 'BİTTİM' OLDU' Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, bir televizyon programına katılarak şunları söyledi: Acildeyim, babamın yanındayım. Doktorlar 'bitti, son' dediler durumu çok kötü. Solunum sıkıntısı çekiyordu. Entübe edildi. Babam bu olaylardan sonra içine kapandı her şeye sustu. Dalgın ve düşünce içindeydi. Soruyordum hiçbir şey söylemiyordu psikolojik olarak tamamen bitmişti. Eşim ile ben kalıyorduk teyzemler ara sıra gelip gidiyorlar. Kardeşlerimin haberi var ama sadece erkek kardeşim gelip özür diledi. Para mevzusu olana kadar kardeşlerimizle aramız çok iyiydi. Konser olayından sonra beni insanlara rezil ediyorlar diye bana ağıt yaktı. Benim babam kahrından öldü. Babamın en son sözleri 'bittim' oldu. 'Ben uğraşamadım, uğraşmıyorum' dedi. Bu olaylardan sonra içine kapandı. Yiyordu, içiyordu, geziyordu. Babam evlatları tarafından yatakta vuruldu. Etini yediler kemiğini dişlediler. Babam bir hafta önce stüdyodaydı, son şarkısını yaptı. Bir hafta öncesine kadar çok iyiydi. Şarkıyı yaptıktan sonra içine kapandı konuşturamadım. ''BABAM KARDEŞLERİME HAKKINI HELAL ETMEDİ'' Son şarkısını oynama havası yaptı. 'Eylem okumaya gideceğiz seninle klip yapacağız' dedi ama olmadı. Sadece erkek kardeşim özür dilemeye geldi diğerleri bir adım bile atmadılar. Babamı nasıl rezil ettiyseniz çıkıp sosyal medyadan özür dileyeceksiniz ancak öyle gelebilirsiniz dedim. Hiçbiri istemedi. Babam hiçbirine hakkını helâl etmedi. 'Babalık hakkımı helâl etmiyorum' dedi. Son darbe babama çok vurdu. Benim canımı yaktılar namusuma bile itiraf attılar. Benim aldığım arabaya kadar göz diktiler hem babamı hem beni öldürdüler. Ben her şeyimi verdim. Bu olaylardan sonra çekilmeye başladı tutamadım babamı, bir hafta önce düştü tamamen elden ayaktan düştü. Babama her zaman ki yaptıklarını yaptılar. 'Babamı yaşatın' diye doktorlara yalvardım. Dün gözüme baktı hafifçe güldü. 'Babam ben seni iyileştireceğim' dedim. Bana hakkını helâl et dedim. O da helal olsun, olduğu kadar dedi. Babamın dili dönmüyor helâllik alamayız artık diğer kardeşlerimden. Babamın yanına çıkamıyorum 'yasak' diyorlar. Babalık değil para daha ağır geldi. Doktorlar, aynı getirdiğiniz gibi hiç bir şey yok dedi. Ben bu hastalığı atlatacağım ikinci evredeyim diyordu ama dördüncü evredeydi. 'Allah'ın izniyle atlatacağım' diyordu ama evlatları onu daha da kötü hale getirdi. 'BABA PARASIYLA DAMAT BESLİYORUZ' Öte yandan Ankaralı Turgut, sosyal medya hesabından çocuklarına isyan etmişti. Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına şu sözlerle isyan etti: '27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!' NE OLMUŞTU? 'Ankaralı Turgut' olarak bilinen ünlü şarkıcı Turgut Karataş, mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLAYAMADI! Kısa sürede iğne ipliğe dönen sanatçı, parasızlık nedeniyle akıllı ilaç tedavisine başlayamadığını söyledi. Oldukça zayıflayan ve yıllardır kullandığı bıyığını kesen sanatçının son halini gören sevenleri ise tanımakta güçlük çekti. YARDIM PARASI TOPLANDI Kızının evine taşınan ünlü şarkıcının akıllı ilaç tedavisine başlaması için yardım parası toplandı. AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ Yardım parasının kendisine ulaşmadığını dile getiren Ankaralı Turgut, çocuklarına açtı ağzını yumdu gözünü. 'BABA PARASIYLA DAMAT BESLİYORUZ' Ankaralı Turgut, ''27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!' ifadelerini kullandı. Ankaralı Turgut isyan etti! Ankaralı Turgut yardım paralarını isteyen çocuklarını evlatlıktan reddetti! Turgut Karataş, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Kısa sürede iğne ipliğe dönen sanatçı, parasızlık nedeniyle akıllı ilaç tedavisine başlayamadığını söyledi. Oldukça zayıflayan ve yıllardır kullandığı bıyığını kesen sanatçının son halini gören sevenleri ise tanımakta güçlük çekti. Haftalardır kanser tedavisi gören 61 yaşındaki Ankaralı Turgut ATV Haber'e yaptığı açıklamada 'Karaciğerde sarkma var dediler. Aşağı yukarı 1,5 aya yakın yattım. 12-13 kilo falan verdim. Bende 3 ay içerisinde oluşan bir şey' dedi. Vücudundaki kanser karaciğerine yayılan ve akıllı ilaç kullanması gereken türkücü maddi durumunun el vermemesinden dolayı isyan ederek 'Şimdi o ilacı olmak için sıkıştık çünkü tanesi 65-67 bin lira. Çok para kazanan sanatçı değilim bu ülkede. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Kaç trilyonluk insan bile bir anda sıfıra düşebiliyor' ifadelerini kullandı. Yabancı filmlerde türkülerinin izinsiz kullanıldığı ancak kendisine telif ödenmediğini söyleyen Turgut Karataş, 'Orada benim şarkılarım tıklanıyor ama bana bir şey gelmiyor. Gelir olmayınca ne olacak? Mecburen maddi sıkıntı çekiyorsun' şeklinde konuştu. Avrupa firması, MESAM'a telif haklarının ödendiğini söylerken MESAM kendilerine bir ödeme yapılmadığını belirtti. Ünlü türkücü de şarkılarını izinsiz kullanan firmaya dava açtı. Sanat camiasına da sitem eden Ankaralı Turgut sözlerini şöyle tamamladı: 'Sanat camiasından kimse arayıp geçmiş olsun demedi. Yani ne varlığına güven diyor ne sağlığına güven. Onun için gönül kırgınlığım sadece sanat camiasındaki insanlara var. Sevenlerim benden hayır dualarını eksik etmesin. Her şeyin başı sağlık.' SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ Ankaralı Turgut olarak tanıdığımız ünlü şarkıcı Turgut Karataş hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçının kızı sevenlerinden dua istedi. Şarkıcının sevenlerinden geçmiş olsun mesajları yağmıştı. Ankaralı Turgut adıyla bilinen Turgut Karataş, hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçı için kızı sevenlerinden dua istemişti. Turgut'un kızı, 'Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum' demişti. Sanatçının kızına geçmiş olsun mesajları atılmıştı. ANKARALI TURGUT KİMDİR? Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tam adı Turgut Karataş'dır. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır. Askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini 'ti''ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun 'Oku Bakim'i değiştirerek ikinci albümünü yaptı. Bir boru firmasının reklamından etkilenerek sözlerini yazdığı Döşiyelim Abi isimli türküsü artık her yerde dinlenmekte ve çalınmaktadır. 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.