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Ankaralı Turgut'tan haber var... Son durumunu kızı açıkladı

Entübe edilen Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiği yönünde çıkan haberleri kızı yalanlamıştı. Ankaralı Turgut'un son sağlık durumunu kızı açıkladı.

Giriş Tarihi: 09.11.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 10:10
Ankaralı Turgut’tan haber var... Son durumunu kızı açıkladı

Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, geçirdiği zorlu süreci anlatmıştı.

Ankaralı Turgut’tan haber var... Son durumunu kızı açıkladı

ENTÜBE EDİLDİ

Sanatçı, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Ankaralı Turgut'un entübe edildiği açıklandı.

"DURUMU KRİTİK"

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

Ankaralı Turgut’tan haber var... Son durumunu kızı açıkladı

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Kızı Eylem Boran basında çıkan haberleri yalanladı.

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiği iddia edildi. Kızı Eylem Boran, yaptığı açıklamada çıkan haberleri yalanladı. Babamın durumunda değişiklik yok diyen kızı Boran, 'Lütfen kimse çıkan haberlere güvenmesin.'' diye konuştu.

KIZINDAN AÇIKLAMA: DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

Basında çıkan Ankaralı Turgut öldü haberleriyle ilgili kızı açıklama yaptı.

Kızı Eylem Hanım şu açıklamalarda bulundu:

''Kesinlikle yalan haberdir. Babam şu an entübede, yoğun bakımda. Genel durumu kritik. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kimse buna inanmasın. Sabahlara kadar Allah razı olsun herkes aradı sordu. Kesinlikle yalan haberdir, lütfen kimse inanmasın.''

Durumu aynı değişen bir şey yok. Değişiklik hiç olmadı. Şu anda da yoldayım babama gidiyorum. Doktorla görüştüm, 'getirdiğiniz gibi, hiçbir tepki alamıyoruz' dedi. Aynı götürdüğümüz gibi kalmış. Koma durumunda'' diye konuştu.

Ankaralı Turgut’tan haber var... Son durumunu kızı açıkladı

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Ankaralı Turgut'un sağlık durumunu kızı açıkladı.

Dün akşam saatlerinde ünlü türkücünün sosyal medya hesabından paylaşım yapan kızı Eylem Boran "Babamın son durumu yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız 'elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin...08/11/2024" dedi.

Ankaralı Turgut’tan haber var... Son durumunu kızı açıkladı

"SON SÖZLERİ 'BİTTİM' OLDU"

Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, bir televizyon programına katılarak şunları söyledi: Acildeyim, babamın yanındayım. Doktorlar 'bitti, son' dediler durumu çok kötü. Solunum sıkıntısı çekiyordu. Entübe edildi. Babam bu olaylardan sonra içine kapandı her şeye sustu.

Dalgın ve düşünce içindeydi. Soruyordum hiçbir şey söylemiyordu psikolojik olarak tamamen bitmişti. Eşim ile ben kalıyorduk teyzemler ara sıra gelip gidiyorlar. Kardeşlerimin haberi var ama sadece erkek kardeşim gelip özür diledi. Para mevzusu olana kadar kardeşlerimizle aramız çok iyiydi. Konser olayından sonra beni insanlara rezil ediyorlar diye bana ağıt yaktı. Benim babam kahrından öldü. Babamın en son sözleri "bittim" oldu. "Ben uğraşamadım, uğraşmıyorum" dedi. Bu olaylardan sonra içine kapandı. Yiyordu, içiyordu, geziyordu. Babam evlatları tarafından yatakta vuruldu. Etini yediler kemiğini dişlediler. Babam bir hafta önce stüdyodaydı, son şarkısını yaptı. Bir hafta öncesine kadar çok iyiydi. Şarkıyı yaptıktan sonra içine kapandı konuşturamadım.

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