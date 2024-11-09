Ankaralı Turgut’tan haber var... Son durumunu kızı açıkladı

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Kızı Eylem Boran basında çıkan haberleri yalanladı.

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiği iddia edildi. Kızı Eylem Boran, yaptığı açıklamada çıkan haberleri yalanladı. Babamın durumunda değişiklik yok diyen kızı Boran, 'Lütfen kimse çıkan haberlere güvenmesin.'' diye konuştu.

KIZINDAN AÇIKLAMA: DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

Basında çıkan Ankaralı Turgut öldü haberleriyle ilgili kızı açıklama yaptı.

Kızı Eylem Hanım şu açıklamalarda bulundu:

''Kesinlikle yalan haberdir. Babam şu an entübede, yoğun bakımda. Genel durumu kritik. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kimse buna inanmasın. Sabahlara kadar Allah razı olsun herkes aradı sordu. Kesinlikle yalan haberdir, lütfen kimse inanmasın.''

Durumu aynı değişen bir şey yok. Değişiklik hiç olmadı. Şu anda da yoldayım babama gidiyorum. Doktorla görüştüm, 'getirdiğiniz gibi, hiçbir tepki alamıyoruz' dedi. Aynı götürdüğümüz gibi kalmış. Koma durumunda'' diye konuştu.