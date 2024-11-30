Anne adayı Neslihan Atagül'den isim açıklaması geldi! Oğluna kavuşmak için gün sayıyor!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bir davette görüntülenen Neslihan Atagül, bebeklerine koyacakları isim hakkında bakın ne dedi!