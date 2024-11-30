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Anne adayı Neslihan Atagül'den isim açıklaması geldi! Oğluna kavuşmak için gün sayıyor!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bir davette görüntülenen Neslihan Atagül, bebeklerine koyacakları isim hakkında bakın ne dedi!

Giriş Tarihi: 30.11.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:21
Anne adayı Neslihan Atagül’den isim açıklaması geldi! Oğluna kavuşmak için gün sayıyor!

Bebeğine kavuşmak için gün sayan Neslihan Atagül'den açıklama geldi.

Anne adayı Neslihan Atagül’den isim açıklaması geldi! Oğluna kavuşmak için gün sayıyor!

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Ünlü çift, bir erkek bebek beklediklerini sosyal medyada duyurmuştu.

Anne adayı Neslihan Atagül’den isim açıklaması geldi! Oğluna kavuşmak için gün sayıyor!

DOKTOR KONTROLÜNDEN PAYLAŞIM!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün doktor kontrolünden bir paylaşım yapmıştı.

Anne adayı Neslihan Atagül’den isim açıklaması geldi! Oğluna kavuşmak için gün sayıyor!

5 aylık hamile olan Neslihan Atagül, Mısır ziyaretinden paylaşımda bulunmuştu.

Anne adayı Neslihan Atagül’den isim açıklaması geldi! Oğluna kavuşmak için gün sayıyor!

Anne adayı Neslihan Atagül sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

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