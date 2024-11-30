Anne adayı Neslihan Atagül’den isim açıklaması geldi! Oğluna kavuşmak için gün sayıyor!

Bebeğine kavuşmak için gün sayan Neslihan Atagül'den açıklama geldi. SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR Ünlü çift, bir erkek bebek beklediklerini sosyal medyada duyurmuştu. DOKTOR KONTROLÜNDEN PAYLAŞIM! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün doktor kontrolünden bir paylaşım yapmıştı. 5 aylık hamile olan Neslihan Atagül, Mısır ziyaretinden paylaşımda bulunmuştu. Anne adayı Neslihan Atagül sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Erkek bebek bekleyen Neslihan Atagül, Nil Nehri kenarında güzelliğiyle adeta büyüledi. Takipçilerinden 'En fıstık anne', 'Hamilelik sana çok yakıştı' yorumları yağdı... Oğlunu kucağına almak için gün sayan Neslihan Atagül'ün Mısır ziyaretinden yeni paylaşımlar geldi. Neslihan Atagül'ün güzelliğine güzellik katılırken, şu sıralar hayranları gelecek her paylaşımı iple çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekleyen Neslihan Atagül'ün ayran aşerdiği anlar ise takipçilerini gülümsetti. Mısır'da yemek yedikleri restoranda ayran olmayın bakın Neslihan Atagül kendine nasıl ayran yapıyor... 5 aylık hamile Neslihan Atagül ayran aşerdiği lüks restoranda kendini tutamadı! TAKİPÇİLERİNİ SELAMLADI Annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu Neslihan Atagül, son paylaşımına 'Hola' notunu ekledi. Takipçilerini selamlayan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı. HAMİLELİK POZLARINI PAYLAŞTI Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yeni hamilelik pozlarını 14,6 milyon takipçisi olduğu Instagram hesabından paylaştı. 24 haftalık hamile olan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile birlikte verdiği pozları sosyal medyada çok konuşuldu. Oyuncunun hamilelik pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. BEBEĞİN İSMİ NE OLACAK? Daha önce doğumun Türkiye'de olacağını açıklayan güzel oyuncu, 'Allah isteyen ve kendine inanan herkese nasip etsin. Cinsiyeti tahmin etmiştim. Kadir ve ben de tahmin ediyorduk.' dedi. FİKİRLER VAR 2.sayfada yer alan habere göre; isim düşünüldü mü sorusuna ünlü oyuncu, 'Fikirler var gönlümüze doğan da var' dedi. 32 yaşında anne olmaya hazırlanan oyuncu Neslihan Atagül'ün karnı günden güne büyüyor. Karnı burnunda poz veren ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIM: BEN MUTLUYUM! Hamile olan Neslihan Atagül'den sosyal medyada büyüyen karnıyla paylaşım geldi. Atagül paylaşımının altına, 'Ben mutluyum! Hem de çok! Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz 💎 Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız!' notunu ekledi. 'BÜYÜYEN AİLEMİZ…' Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ise eşinin doğum gününe özel aşk dolu bir kutlama mesajı yayınladı. Kadir Doğulu ise, 'İyi ki doğdun sevgilim, nice kutlanacak değerli anılarımız, artan, büyüyen ailemiz ve birlikte yaşayacağımız çoook uzun yıllarımız olsun… Seni Çok Seviyorum…' paylaşımını yaptı. Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı. Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan Neslihan Atagül'ün 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu geçtiğimiz yıla ihanet haberleriyle damga vurmuştu Atagül, sosyal medya hesabından hamileliğini şu sözlerle duyurmuştu: 'Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.' Bebek beklediği ortaya çıkan Neslihan Atagül'den tatil kareleri gelmişti. Ünlü isimlerin merak edilen annelerini sizler için derledik...