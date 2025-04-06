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Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca'dan yeni paylaşım! Bebeğin odasından ilk fotoğraf geldi...

Başarılı dizilerde yer alan ve oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Gizem Karaca, son dönemde tüm projeleri reddetmiş ve ardından hamile olduğu haberini duyurmuştu. Doğumuna az bir zaman kalan ünlü ismin bebek odasından ilk paylaşımı ise takipçilerini heyecanlandırdı...

Giriş Tarihi: 06.04.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 16:25
Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca’dan yeni paylaşım! Bebeğin odasından ilk fotoğraf geldi...

Başarılı oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti. Çift ardından İzmir'e taşınmış ve burada yaşamaya başlamıştı.

Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca’dan yeni paylaşım! Bebeğin odasından ilk fotoğraf geldi...

Bu sezon teklif edilen rolleri kabul etmeyen Gizem Karaca'nın hamile olup olmadığı merak konusuydu.

Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca’dan yeni paylaşım! Bebeğin odasından ilk fotoğraf geldi...

Hamilelik dedikodularına cevabını ise sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle vermişti. Karnı burnunda hallerini paylaşan Gizem Karaca, kendi çektiği fotoğrafları şu notlarla paylaşmıştı:

Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca’dan yeni paylaşım! Bebeğin odasından ilk fotoğraf geldi...

"Hayatım boyunca Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyormu? Onu yeme bunu içme... VB... Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyfli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep."

Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca’dan yeni paylaşım! Bebeğin odasından ilk fotoğraf geldi...

BEBEĞİN ODASINDAN İLK FOTOĞRAF GELDİ!
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gizem Karaca, bebek odasından ilk kareyi paylaştı ve 'Baby room loading' yani 'bebek odası yükleniyor' notunu düştü.