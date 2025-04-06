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Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca'dan yeni paylaşım! Bebeğin odasından ilk fotoğraf geldi...
Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca'dan yeni paylaşım! Bebeğin odasından ilk fotoğraf geldi...
Başarılı dizilerde yer alan ve oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Gizem Karaca, son dönemde tüm projeleri reddetmiş ve ardından hamile olduğu haberini duyurmuştu. Doğumuna az bir zaman kalan ünlü ismin bebek odasından ilk paylaşımı ise takipçilerini heyecanlandırdı...
Giriş Tarihi: 06.04.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 16:25