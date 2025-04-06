Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca’dan yeni paylaşım! Bebeğin odasından ilk fotoğraf geldi...

"Hayatım boyunca Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyormu? Onu yeme bunu içme... VB... Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyfli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep."