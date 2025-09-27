Trend
"Anneme kavuşmayı bekliyorum" demişti! Güllü'nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'den yürek burkan haber geldi! 90'lı yıllarda sesiyle milyonları büyüleyen ünlü sanatçı, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Eğlenceli bir gecenin ardından yaşanan bu trajedi sanat camiasını yasa boğarken, "Güllü canına mı kıydı?" soruları gündeme bomba gibi düştü. Oğlunun yaptığı açıklama ise iddialara noktayı koydu…
Giriş Tarihi: 27.09.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 07:49