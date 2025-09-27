Trend Galeri Trend Magazin "Anneme kavuşmayı bekliyorum" demişti! Güllü'nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

"Anneme kavuşmayı bekliyorum" demişti! Güllü'nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'den yürek burkan haber geldi! 90'lı yıllarda sesiyle milyonları büyüleyen ünlü sanatçı, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Eğlenceli bir gecenin ardından yaşanan bu trajedi sanat camiasını yasa boğarken, "Güllü canına mı kıydı?" soruları gündeme bomba gibi düştü. Oğlunun yaptığı açıklama ise iddialara noktayı koydu…

MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 27.09.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 07:49
Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

Türkiye'de özellikle 90'lı yılların sonunda seslendirdiği arabesk şarkılarla tanınan Güllü'nün balkondan düşerek hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğdu.

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

Sanatçının canına kıydığı yönündeki söylentilere oğlu Tuğberk Yavuz sosyal medya hesabından yanıt vererek, "Güllü canına kıymadı, elim bir kaza sonucu öldü" dedi.

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada Güllü'nün, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada düştüğü ifade edildi.

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

KIZIYLA EĞLENİRKEN DÜŞTÜ
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı katın evinin terasından düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güllü'nün ölmeden önceki son anları A Haber'de

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yüksekten düşme konusu olduğunun bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından gidilen adreste şahsın Güllü (52) isimli sanatçı olduğu anlaşılmıştır. İkamet içerisinde Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda tahkikat başlatılmıştır."

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

'SEVİLEN BİR İNSANDI'
Güllü'nün komşusu Halil Beçergen, "Gece saat 1 sıralarında komşularımın haber vermesiyle ölümü öğrendim. Aşağı indiğimde yolun ortasında cansız yatıyordu. İyi bir hanımdı, zararsızdı, kendi halindeydi. Sanatçıydı zaten. Konserlere gidip geliyordu" dedi.

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

Çınarcık'ta esnaf olan Sezgin Kaya da şunları söyledi: "Güllü'nün düştüğünü görünce üzüldük. Ben burada esnafım. Üzücü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. İyi bir insandı, iyi bir sanatçıydı, çevresinde sevilen bir insandı. Çok üzüldük akşamdan beri. Zaten hiç uyumadık sabaha kadar."

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

'ANNEME KAVUŞACAĞIM GÜNÜ BEKLİYORUM'
GÜLLÜ, 15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğdu. Küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek müzik hayatına başladı.

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

1988'de 15 yaşındayken düğün salonlarında sahne aldı. Yaşı küçük olduğu için gazinolarda çalışması mümkün olmayınca bir süre eğitimine devam etti. Ancak aile içindeki ekonomik baskılar ve sahne isteği ağır bastı, okulu tamamlayamadı, müzikle yaşamını sürdürmeye karar verdi.

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

90'lara gelindiğinde, 'Roman havaları' adı verilen tarzla dikkat çekmeye başladı. Kasımpaşa'nın sert ama içten karakterini müziğine taşıdı, sahnelerde düşmeyen enerjisi ve yorumuyla Kasımpaşalı Güllü etiketini kazandı.

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

Tüp mide ameliyatı olmak için çocuklarından habersiz hastaneye yatan Güllü'nün annesi ameliyatta vefat etmişti. Annesinin ani ölümüyle yıkılan Güllü, "Dolapta annemin eliyle koyduğu baharat duruyor. Ona hiç dokunmuyorum. Küflense de, bozulsa da atmayacağım. Annemin eliyle yaptığı her şey bana onu hatırlatıyor. Anneme kavuşacağım günü bekliyorum" demişti.

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

GÜLLÜ'NÜN ARDINDAN SANAT DÜNYASI YASTA!

Güllü'nün vefatıyla birlikte sosyal medyada ve müzik dünyasında büyük üzüntü yaşanıyor.

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Güllü'nün ölüm haberini aldıktan sonra yaptığı açıklamada duygularını paylaştı.

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

"Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım. Hatta anlamadım. Gitmiş olamazsın, hayata bu kadar tutunmuşken… Hala çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin!" sözleriyle acısını dile getirdi.

Demet Akalın'dan Güllü paylaşımı: "Gitmiş olamazsın..." | Video

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

Güllü'nün ani ölümü, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğarken, sanat dünyasında da derin bir boşluk bıraktı.

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

Öte yandan birçok sanatçı Güllü'nün ardından acı dolu paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

SERPİL ÇAKMAKLI:"İşte hayat böyle..."

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

KÜÇÜK İBO

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

EBRU GÜNDEŞ

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

ŞARKICI CEYLAN

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

İBRAHİM TATLISES

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

BERKAY ŞAHİN

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

GONCA VUSLATERİ

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

SEDA SAYAN

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

YASEMİN SAKALLIOĞLU

Anneme kavuşmayı bekliyorum demişti! Güllü’nün acı kaybının ardındaki gizem çözüldü! İşte o gerçek...

BENGÜ