Trend Galeri Trend Magazin Annesi Fahriye Evcen ile kamera karşısına geçen Karan şimdiden ufak bir servet kazandı!

Annesi Fahriye Evcen ile kamera karşısına geçen Karan şimdiden ufak bir servet kazandı!

Burak Özçivit, 2017 yılında hayatını yine kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile birleştirdi. 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar kariyerlerinde de zirveyi yaşıyorlar. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan da en az anne-babası kadar popüler. Yeni dizisinin yanı sıra reklam anlaşmaları ile de dikkat çeken Fahriye Evcen'in özellikle oğlu Karan Özçivitt ile oynadığı reklam filmi ilgi odağı oldu. Mayıs ayında anne-oğul ilk reklamda da bir aradaydı ancak Karan'ın küçük bir rolü vardı. Bu kez annesi Fahriye Evcen ile birlikte daha uzun görünen Karan Özçivit'in daha şimdiden kazandığı ücret ise dudak uçuklattı. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit'in yer aldığı reklam filminden kazancı...