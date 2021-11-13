Annesi Fahriye Evcen ile kamera karşısına geçen Karan şimdiden ufak bir servet kazandı!

Burak Özçivit, 2017 yılında hayatını yine kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile birleştirdi. 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar kariyerlerinde de zirveyi yaşıyorlar. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan da en az anne-babası kadar popüler. Yeni dizisinin yanı sıra reklam anlaşmaları ile de dikkat çeken Fahriye Evcen'in özellikle oğlu Karan Özçivitt ile oynadığı reklam filmi ilgi odağı oldu. Mayıs ayında anne-oğul ilk reklamda da bir aradaydı ancak Karan'ın küçük bir rolü vardı. Bu kez annesi Fahriye Evcen ile birlikte daha uzun görünen Karan Özçivit'in daha şimdiden kazandığı ücret ise dudak uçuklattı. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit'in yer aldığı reklam filminden kazancı...
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da başrol oyayan Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.
Burak Özçivit, 2017 yılında hayatını yine kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile birleştirdi.
İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şu sıralar kariyerlerinde de zirveyi yaşıyorlar.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan da en az anne-babası kadar popüler.
Yeni dizisinin yanı sıra reklam anlaşmaları ile de dikkat çeken Fahriye Evcen'in özellikle oğlu Karan Özçivitt ile oynadığı reklam filmi ilgi odağı oldu.