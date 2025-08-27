Trend Galeri Trend Magazin Annesinin kopyası! Bennu Yıldırımlar'ın kızı da ünlü oyuncu!

Annesinin kopyası! Bennu Yıldırımlar'ın kızı da ünlü oyuncu!

1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile dünyaevine giren ve bu mutlu evlilikten de bir kızı dünyaya geldi. Peki Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 27.08.2025 07:05
Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza "Maşallah annesinin kopyası" yorumları geldi.

25 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuşmuştu.

Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu.

ADA YARAR KİMDİR?

5 Aralık 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesinin onu 2 yaşından itibaren tiyatro izlemeye götürmesi dolayısıyla oyunculuğa merak sardı. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Ada Yarar, liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini oyunculuk üzerine tamamladı.

Genç yaşta tiyatro oyunculuk kariyerine başladı. Oyuncu bir aileden gelen Ada Yarar, 2008 yılında çocuklar için İş Sanat çatısı altında düzenlenen 'Bir Sergiden Tablolar' isimli klasik müzik gösterisinde sahne aldı. Aynı zamanda '3. Tekil Şahıs' tiyatro oyununda rol aldı. Eğitimine devam eden Ada Yarar, bir yandan tiyatro çalışmalarına devam ediyor.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA

Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu.

Ünlü çiftin oğulları, kriyerinde anne ve babasının izinden gidiyor. Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor.

23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı.

Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi.

HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZLARI NAZLI

Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin gözlerden uzak büyüttüğü Nazlı Bilginer adında bir kızları bulunuyor.

Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 20 yaşındaki kızları Nazlı, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

EMİNE ÜN VE EMRE KINAY'IN KIZLARI DURU

Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.

Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

18 yaşındaki Duru'nun güzelliğiyle annesini gölgede bırakması Emine Ün'ün takipçilerinin yorumlarına yansıyor.

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM