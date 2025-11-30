Arabeskten, trap’e, kasetten algoritmaya uzanan 40 yıl...

Türkiye'de müzik, hiçbir zaman sadece bir sanat biçimi olmadı — o, aynı zamanda toplumun kalp atışıydı. Hangi döneme bakarsan bak, o yılların müziği aslında halkın sosyolojik ruh hâlini, ekonomik koşullarını ve duygusal iklimini anlatır.

1980'lerin arabesk isyanı, 1990'ların pop coşkusu, 2000'lerin rock romantizmi, 2010'ların rap başkaldırısı, 2020'lerin dijital özgürlüğü... Bu satırların her biri, Türkiye'nin kimlik arayışının müzikteki yankısıdır.