Arabeskten, trap’e, kasetten algoritmaya uzanan 40 yıl...

Türkiye'de müzik, hiçbir zaman sadece bir sanat biçimi olmadı — o, aynı zamanda toplumun kalp atışıydı. Hangi döneme bakarsan bak, o yılların müziği aslında halkın sosyolojik ruh hâlini, ekonomik koşullarını ve duygusal iklimini anlatır. 1985–1990: ARABESK KUŞAĞI Bu dönemde Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Bergen gibi isimler halkın sesi haline geldi. 'İtirazım Var', 'Sen de mi Leyla', 'Ben de Özledim', 'Senden Vazgeçmem' gibi şarkılar, halkın duygusal ortak paydasını oluşturdu. O yıllarda müzik, plaklardan kasetlere taşındı. 'Kasetçilik' bir alt sektör doğurdu. Tahta stantlarda satılan kopya kasetler, aslında Türkiye'de müziğin demokratikleşmesinin ilk adımıydı. Artık köylü de memur da müziğe ulaşabiliyordu. Ancak bu, telif bilincinin yokluğu anlamına da geliyordu — sanatçı üretir, ama hakkını alamazdı. 1990–2000: POP PATLAMASI Kenan Doğulu'nun Yaparım Bilirsin, Mustafa Sandal'ın Araba, Yonca Evcimik'in Abone'si... Pop müzik, Türkiye'nin 90'larda Avrupa'ya açılan yüzüydü. 1994'te kurulan Kral TV, müzikte 'görselliğin çağını' başlattı. Artık sadece şarkı değil, imaj da önemliydi. Dans eden pop yıldızları, parlak klipler, sponsorlu sahne şovları.... 2000–2010: DİJİTALLEŞMENİN BAŞLANGICI Sagopa Kajmer ve Ceza, Türkçe rap'in iki kutbunu temsil etti. Ceza 'Holocaust' ve 'Suspus' gibi şarkılarla politik bir damar oluşturdu. Bu yıllarda rap hâlâ 'yeraltı' idi, ama sadık bir dinleyici kitlesi yaratmıştı. 2000'ler müzisyenler için zor yıllardı. Yine de bu kriz, müzikal bağımsızlığın önünü açtı. TÜRKİYE'NİN MÜZİĞİNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM 2010–2020: STREAMING, TRAP VE KÜLTÜREL DEVRİM Bu yıllarda pop müzik kimlik krizi yaşadı. Demet Akalın, Hande Yener gibi yıldızlar hâlâ sahnede parlıyordu ama listeler artık rapçilerle doluydu. Zeynep Bastık, Aleyna Tilki gibi genç kadın sanatçılar yeni bir pop dili oluşturdu. 2025 GLOBAL TÜRK MÜZİĞİ