Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımı tepki çekti! "Para içinde yüzüyorsun..."

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı için gittiği Bayrampaşa'da kimsenin tanımadığı Aslıhan Doğan Turan, önceki gün oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'la bir pozunu Instagram'da paylaştı.

Önce takipçileri tarafından beğenilen bu paylaşım daha sonra tepki çekmeye başladı.

"PARA İÇİNDE YÜZÜYORSUN" Takvim Gazetesi'nin haberine göre; 36 yaşındaki Aslıhan Doğan Turan'ın pijamalarla evinden paylaştığı karesinin bir reklam olduğu ortaya çıktı. Sevimli oğullarıyla bir firmanın reklamını yapan Turan, tepki çekti.

Takipçileri, "Para içinde yüzüyorsun. Hala çocuklarını reklam aracı olarak kullanıyorsun", "Kendin yaptığın reklamlar yetmedi mi. Çocuklara nazar değecek" yorumları yaptı.