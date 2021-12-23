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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın paylaşımı tepki çekti! "Para içinde yüzüyorsun..."

Futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan, ilk oğlu Hamza Arda'yı 2018'de, ikinci oğlu Asil Aslan'ı ise Haziran 2020'de dünyaya getirmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan iki çocuk annesi Turan, son paylaşımıyla tepkileri üzerine çekti. Pijamalarını giyerek çocuklarıyla kamera karşısına geçen Aslıhan Doğan Turan'a, paylaşımının reklam olduğu gerekçesiyle "Hala çocuklarını reklam aracı olarak kullanıyorsun" yorumları yağdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 12:46
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımı tepki çekti! Para içinde yüzüyorsun...

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı için gittiği Bayrampaşa'da kimsenin tanımadığı Aslıhan Doğan Turan, önceki gün oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'la bir pozunu Instagram'da paylaştı.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımı tepki çekti! Para içinde yüzüyorsun...

Önce takipçileri tarafından beğenilen bu paylaşım daha sonra tepki çekmeye başladı.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımı tepki çekti! Para içinde yüzüyorsun...

"PARA İÇİNDE YÜZÜYORSUN"

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; 36 yaşındaki Aslıhan Doğan Turan'ın pijamalarla evinden paylaştığı karesinin bir reklam olduğu ortaya çıktı. Sevimli oğullarıyla bir firmanın reklamını yapan Turan, tepki çekti.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımı tepki çekti! Para içinde yüzüyorsun...

Takipçileri, "Para içinde yüzüyorsun. Hala çocuklarını reklam aracı olarak kullanıyorsun", "Kendin yaptığın reklamlar yetmedi mi. Çocuklara nazar değecek" yorumları yaptı.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın paylaşımı tepki çekti! Para içinde yüzüyorsun...

TEPKİLERE SESSİZ KALDI

Sosyal medyayı çok sık kullanan isimlerden olan Aslıhan Doğan Turan, gelen tepkileri umursamadı.

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