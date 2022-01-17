Trend Galeri Trend Magazin Arka Sokaklar'ın Tekin'i ve Zeliş'i buluştu! Onur Bay ve Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'ın Tekin'i ve Zeliş'i buluştu! Onur Bay ve Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar dizisinde yıllarca abla kardeş rolü oynayan Onur Bay ve Yüsra Geyik buluştu. Sosyal medyada paylaşım yapan ikili takipçilerinde tam not aldı. Onur Bay ve Yüsra Geyik, verdikleri pozla sevenlerinden beğeni aldı. Onur Bay ve Yüsra Geyik'ın paylaşımı kısa sürede trend oldu. İşte Onur Bay ve Yüsra Geyik'in çok konuşulan o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 17.01.2022 17:04 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 17:08
Arka Sokaklar’ın Tekin’i ve Zeliş’i buluştu! Onur Bay ve Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı!

Dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı ve oğlu olarak yer alan ve adeta dizide büyüyen Onur Bay ve Yüsra Geyik diziye veda etseler de pek çok izleyici tarafından hâlâ Tekin'i ve Zeliş olarak tanınıyor.

Arka Sokaklar’ın Tekin’i ve Zeliş’i buluştu! Onur Bay ve Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı!

Diziden ayrılmalarını rağmen görüşmeyi kesmeyen iki arkadaş hafta sonu birlikteydi.

Arka Sokaklar’ın Tekin’i ve Zeliş’i buluştu! Onur Bay ve Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı!

Onur Bay ve Yüsra Geyik birlikte samimi bir pozlarını da takipçileriyle paylaştı. İkilinin kalp emojisi koyduğu paylaşımlarına beğeni yağdı.

Arka Sokaklar’ın Tekin’i ve Zeliş’i buluştu! Onur Bay ve Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı!

Yüsra Geyik Arka Sokaklar dizisinden sonra Camdaki Kız dizisine dahil olmuştu. Onur Bay ise son olarak Son Yaz dizisinde rol almıştı.

Arka Sokaklar’ın Tekin’i ve Zeliş’i buluştu! Onur Bay ve Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı!

Genç oyuncu Yüsra Geyik, Hakan Gence'ye konuşmuştu...

Çocukluk dendiğinde ilk ne hatırlıyorsun?

Samsun'da doğdum. İstanbul'la başlar bütün hayaller; Anadolu'da doğanlar çok iyi bilir. İstanbul'a küçük yaşta taşındık. Hayallerimle ördüğüm dünyanın gerçek olabileceğine o zamanlar inandım. Samsunlu bir çiftin iki kızından küçük olanıyım. Bütün çocukluğum gördüğüm herkesin taklidini yapıp bizimkileri güldürmekle geçti. Annem ev hanımı, babam endüstri mühendisi, ablam stilist. Senelerce babam taşıdı setlere beni. Sonra annem... Oldukça fedakâr bir anne babanın kızıyım.

SON DAKİKA SON DAKİKA