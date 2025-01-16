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Aşıklar karın keyfini çıkardı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün tatil pozları çok konuşuldu!
Aşıklar karın keyfini çıkardı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün tatil pozları çok konuşuldu!
Müzik sektörünün sevilen şarkıcılarından Zeynep Bastık'ın ve ekranların sevilen yüzü Serkay Tütüncü'nün birlikteliği bir süredir devam ediyor. Aşıklar gözlerden uzak bir şekilde mutluluklarını sürdürürken, güzel şarkıcıdan yeni tatil pozları geldi. Karın keyfini sonuna kadar çıkaran çifte kumrulara bir bakın!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:08