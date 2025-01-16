Trend Galeri Trend Magazin Aşıklar karın keyfini çıkardı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün tatil pozları çok konuşuldu!

Aşıklar karın keyfini çıkardı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün tatil pozları çok konuşuldu!

Müzik sektörünün sevilen şarkıcılarından Zeynep Bastık'ın ve ekranların sevilen yüzü Serkay Tütüncü'nün birlikteliği bir süredir devam ediyor. Aşıklar gözlerden uzak bir şekilde mutluluklarını sürdürürken, güzel şarkıcıdan yeni tatil pozları geldi. Karın keyfini sonuna kadar çıkaran çifte kumrulara bir bakın!

Giriş Tarihi: 16.01.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:08
Aşıklar karın keyfini çıkardı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün tatil pozları çok konuşuldu!

Şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü, kayak tatiline giderek keyif yaptı. Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Bastık'a birçok beğeni ve yorum geldi.

Aşıklar karın keyfini çıkardı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün tatil pozları çok konuşuldu!

Bir süredir birliktelik yaşayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, ilişkileriyle magazine bomba gibi düşmüştü.

Aşıklar karın keyfini çıkardı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün tatil pozları çok konuşuldu!

İkilinin sevenleri şimdi de İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ünlü çiftin ne zaman evleneceklerini merak ediyor.

Aşıklar karın keyfini çıkardı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün tatil pozları çok konuşuldu!

Zeynep Bastık merak edilen sorulara, "Henüz öyle bir şey yok, hiç konuşulmadı." cevabını vererek ufukta evlilik olmadığını belirtmişti.

Aşıklar karın keyfini çıkardı! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün tatil pozları çok konuşuldu!

KARIN TADINI DOYASIYA ÇIKARDI!

Söylediği şarkılarla geniş bir hayran kitlesi bulunan Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ile çıktığı kayak tatilinden pozlar paylaştı.

SON DAKİKA SON DAKİKA