Aşk kadını Seda Sayan’dan olay paylaşım! Genç eşi Çağlar Ökten’le düşman çatlattı

Başarılı sanatçı Seda Sayan ve meslektaşı Çağlar Ökten, 2022 yılının Nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çift, sosyal medya hesaplarında da aşklarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Ökten ile tatile giden Sayan, "Öylece gidiyoruz yarimle" notunu düştüğü hikaye ile, takipçilerini merak ettirmişti. Şimdi de başarılı sanatçının genç eşi Ökten'le paylaştığı fotoğraf adeta 'düşman çatlatıyor' dedirtti. Sevenlerinin gözünden kaçmayan bir diğer detay ise Seda Sayan'ın Photoshop'u abartmasıydı...