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Aşk kadını Seda Sayan'dan olay paylaşım! Genç eşi Çağlar Ökten'le düşman çatlattı

Başarılı sanatçı Seda Sayan ve meslektaşı Çağlar Ökten, 2022 yılının Nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çift, sosyal medya hesaplarında da aşklarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Ökten ile tatile giden Sayan, "Öylece gidiyoruz yarimle" notunu düştüğü hikaye ile, takipçilerini merak ettirmişti. Şimdi de başarılı sanatçının genç eşi Ökten'le paylaştığı fotoğraf adeta 'düşman çatlatıyor' dedirtti. Sevenlerinin gözünden kaçmayan bir diğer detay ise Seda Sayan'ın Photoshop'u abartmasıydı...

Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 17:05
Aşk kadını Seda Sayan’dan olay paylaşım! Genç eşi Çağlar Ökten’le düşman çatlattı

Aralarındaki yaş farkı sebebiyle zaman zaman eleştirilerin odağı olan çift, kimseyi umursamadan mutluluğun tadını doyasıya çıkarmaya devam ediyor.

Aşk kadını Seda Sayan’dan olay paylaşım! Genç eşi Çağlar Ökten’le düşman çatlattı

Ünlü çift, 2022 Nisan ayında Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde mutluluğa evet demişlerdi.

Aşk kadını Seda Sayan’dan olay paylaşım! Genç eşi Çağlar Ökten’le düşman çatlattı

"ÇOCUĞUMUN BABASI HARİÇ DİĞERLERİNİ SAYMIYORUM"

Güzel şarkıcının bir röportaj sırasında söylediği cümleler herkesi şaşırtmıştı. Sayan röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum.

Aşk kadını Seda Sayan’dan olay paylaşım! Genç eşi Çağlar Ökten’le düşman çatlattı

Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok" demişti.

Aşk kadını Seda Sayan’dan olay paylaşım! Genç eşi Çağlar Ökten’le düşman çatlattı

SAHNEDE AŞK VAR

Seda Sayan'ın bir konser sırasında eşi Çağlar Ökten ile birlikte şarkı söyleyip, sosyal medyada paylaştığı anlar sevenlerinin ilgi odağı olmuştu.

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