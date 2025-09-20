Trend Galeri Trend Magazin Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı

Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı

atv'nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya & Dass Yapım imzalı, Aşk ve Gözyaşı dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen dizi, dün akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 20.09.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:26
Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı

Boşanmanın kıyısında aşkları yeniden mi yazılıyor?

1. Bölümde neler yaşandı?

Selim ve Meyra'nın aşkla başlayan evlilikleri üç yılın sonunda ayrılık noktasına gelmişti. Dışarıdan mutlu birliktelikleri varmış gibi görünse de çift odalarını ayırmış, iletişimleri de kopuktu.

Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı

Bu durumu saklamayı başarsalar da bu yaşanlar ikisini de tüketti. Aksel ailesinden sonunda ayrılmayı ciddi ciddi düşünen Selim, boşanmaya kesin karar verdi.

Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı

Şirketin baş avukatı olmasının yanı sıra yönetim kuruluna alınması, damat olarak boşanmasını daha da zorlaştırdı. Annesinin ölüm yıl dönümünde eve gelen Yeliz, babası ve ikinci eşi Dilşat ile yüzleşerek annesini Dilşat'ın öldürdüğünü iddia etti.

Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı

Aksel ailesinin reisi Çetin ise bir açıklama yaptı; şirketlerin başına Meyra ya da Harun'un geçmesi için onları kıyasıya bir rekabetin içine sürükledi.

Aşk ve Gözyaşı 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı

Selim ailesini ziyaret etmek için İzmit'e gitti ve Meyra'dan boşanacağını açıkladı. Dönünce harekete geçti ve boşanma protokolünü hazırladı.

Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı

Meyra ile konuşmak istediğini söyledi. Meyra'nın da onunla paylaşmak istedikleri vardı.

Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı

İlk sözü Meyra aldı ve beklenmedik bir açıklama yaptı: Selim'e beyninde tümör olduğunu ve az bir ömrü kaldığını söyledi.

Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı

Bu haber karşısında şoke olan Selim, ise elinde boşanma protokolüyle kala kaldı.