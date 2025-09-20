Trend
Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi! Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı
atv'nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya & Dass Yapım imzalı, Aşk ve Gözyaşı dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen dizi, dün akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 20.09.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:26