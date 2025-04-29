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Aşk yuvalarıyla gündem olmuşlardı! Davete katılan Başak Dizer siyahlar içinde göz kamaştırdı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, dün bir davete katıldı. Bu davette birçok ünlü isim yer alırken Başak Dizer de şıklığıyla göz doldurdu. Sosyal medyada paylaşım yapan ünlü oyuncu, takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte o paylaşım!