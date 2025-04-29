Trend Galeri Trend Magazin Aşk yuvalarıyla gündem olmuşlardı! Davete katılan Başak Dizer siyahlar içinde göz kamaştırdı!

Aşk yuvalarıyla gündem olmuşlardı! Davete katılan Başak Dizer siyahlar içinde göz kamaştırdı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, dün bir davete katıldı. Bu davette birçok ünlü isim yer alırken Başak Dizer de şıklığıyla göz doldurdu. Sosyal medyada paylaşım yapan ünlü oyuncu, takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 22:12 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 22:12
Aşk yuvalarıyla gündem olmuşlardı! Davete katılan Başak Dizer siyahlar içinde göz kamaştırdı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında evlendi ve 2022 yılında ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.

Aşk yuvalarıyla gündem olmuşlardı! Davete katılan Başak Dizer siyahlar içinde göz kamaştırdı!

EVLERİYLE GÜNDEME OTURMUŞLARDI

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oturdukları aşk yuvaları muhteşem tasarımıyla gündeme oturmuştu.

Aşk yuvalarıyla gündem olmuşlardı! Davete katılan Başak Dizer siyahlar içinde göz kamaştırdı!

DAVETE KATILDI

Evleriyle gündem olan çiftten Başak Dizer, dün bir davete katıldı.

Aşk yuvalarıyla gündem olmuşlardı! Davete katılan Başak Dizer siyahlar içinde göz kamaştırdı!

DAVETE KIYAFETİ DAMGA VURDU

Başak Dizer'in katıldığı davetteki kıyafeti de beğenildi.

Aşk yuvalarıyla gündem olmuşlardı! Davete katılan Başak Dizer siyahlar içinde göz kamaştırdı!

SİYAHLAR İÇİNDE ŞIKLIĞIYLA GÖZ DOLDURDU

Siyahlar içinde şık pozunu sosyal medyada paylaşan Dizer'e takipçilerinden beğeni yağdı.