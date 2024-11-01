Aslantuğların müstakbel gelini doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'ın sevgilisine bakın!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini sosyal medyada ilgi odağı oldu. 27 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl biten Arzum Onan, Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Arzum Onan'ın biricik oğlu Can Aslantuğ da tıpkı annesi gibi sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'na sırıl sıklam aşık. Sosyal medyada sık sık aşk pozları paylaşan genç sevgililer Can Aslantuğ ile Lal Gümüşçüoğlu ilgi odağı oluyor. Öyle ki Lal Gümüşçüoğlu kayınvalidesi Arzum Onan'a çok benzetiliyor. İşte Arzum Onan'ın müntakbel gelini...