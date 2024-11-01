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Aslantuğların müstakbel gelini doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'ın sevgilisine bakın!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini sosyal medyada ilgi odağı oldu. 27 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl biten Arzum Onan, Orkan Özkan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Arzum Onan'ın biricik oğlu Can Aslantuğ da tıpkı annesi gibi sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'na sırıl sıklam aşık. Sosyal medyada sık sık aşk pozları paylaşan genç sevgililer Can Aslantuğ ile Lal Gümüşçüoğlu ilgi odağı oluyor. Öyle ki Lal Gümüşçüoğlu kayınvalidesi Arzum Onan'a çok benzetiliyor. İşte Arzum Onan'ın müntakbel gelini...

Giriş Tarihi: 01.11.2024 15:09
Aslantuğların müstakbel gelini doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisine bakın!

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un yakışıklı oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi, Aslantuğ ailesinin müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu güzelliğiyle hayran bıraktı...

Aslantuğların müstakbel gelini doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisine bakın!

Tescilli güzel Arzum Onan'ın müstakbel gelini Lal Gümüşçüoğlu sosyal medyada gündem oldu.

Aslantuğların müstakbel gelini doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisine bakın!

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evliliklerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında nokta koymuştu.

Aslantuğların müstakbel gelini doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisine bakın!

Boşanma sonrası Mehmet Aslantuğ'un adı aşk haberlerinde geçse de asıl bombayı Arzum Onan patlattı. Orkan Özkan ile yeni bir ilişkiye yelken açan Arzum Onan şu sıralar adeta aşk sarhoşu.

Aslantuğların müstakbel gelini doğal güzelliğiyle hayran bıraktı! Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can’ın sevgilisine bakın!

Can Aslantuğ da tıpkı annesi gibi sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'na sırıl sıklam aşık.

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