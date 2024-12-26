Trend Galeri Trend Magazin atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler’in heyecan dolu ilk tanıtımı izleyici ile buluştu!

atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler’in heyecan dolu ilk tanıtımı izleyici ile buluştu!

atv ekranlarında yeni bir dizi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı gibi birçok başarılı dizinin yapımcılığını üstelenen NGM'den atv ekranları için yeni bir dizi daha!