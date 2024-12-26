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atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler’in heyecan dolu ilk tanıtımı izleyici ile buluştu!

atv ekranlarında yeni bir dizi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı gibi birçok başarılı dizinin yapımcılığını üstelenen NGM'den atv ekranları için yeni bir dizi daha!

Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:06
atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler’in heyecan dolu ilk tanıtımı izleyici ile buluştu!

"O ÇOK SEVDİĞİN ÇOCUKLARININ HİÇBİRİ SANA BAKMAYACAK!"

Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren Kardelenler'in ilk tanıtımı dikkatleri üzerine topladı.

atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler’in heyecan dolu ilk tanıtımı izleyici ile buluştu!

Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır…

atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler’in heyecan dolu ilk tanıtımı izleyici ile buluştu!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sete çıkan, tanıtımıyla izleyicide merak uyandıran dizi, yeni yılda izleyiciyle buluşacak.

atv ekranlarının yeni dizisi Kardelenler’in heyecan dolu ilk tanıtımı izleyici ile buluştu!

Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler Ocak ayında atv'de!

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